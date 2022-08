Beachvolejbalista Perušič překonal covid. Není ho čeká evropský šampionát

V loňském roce si prošel velkým martýriem, když se kvůli koronaviru nemohl plnohodnotně zúčastnit olympijských her. Stejnou nemoc prodělal beachvolejbalista Ondřej Perušič v minulých týdnech. „Mé tělo si asi zvyklo na to, že se v červenci mám nakazit covidem-19. Bylo to opravdu krásné výročí,“ dodal s úsměvem Perušič, kterého společně s Davidem Schweinerem čeká po turnaji v Hamburku evropský šampionát.

David Schweiner a Ondřej Perušič | Foto: Václav Kohelka