V žebříčku se totiž posunuli tak vysoko, že už nemuseli hrát na grandslamech (pětihvězdičkových turnajích) kvalifikace. Toho dokonale využili ve švýcarském Gstaadu a v Římě, kde mezi absolutní elitou brali pátá místa. Kaňkou ročníku byla vystoupení na mistrovství Evropy v Moskvě. Tam sice obsadili pátou příčku, ale mysleli na medaili. A sedmnáctá pozice ze světového šampionátu v Hamburku. Přesto měli plné právo v Synergy Clubu Anděl, kde obvykle dbají o své svaly, při besedě s fanoušky rozdávat úsměvy.

Pánové, jak hodnotíte ročník?

Ondřej: Pozitivně, i když jsme měli v žebříčku naplánovaný ještě výraznější posun. Že se nepodařil, je dáno kvalitou konkurence v probíhající olympijské kvalifikaci. Důležité je, že předvedená hra je lepší než v minulých letech. A doufáme, že se ještě máme kam posouvat. Jen škoda mistrovství Evropy a světa, kde se nám nedařilo podle našich představ. Šlo o vrcholy, o to víc nás výsledky mrzí.

Vybavíte si ještě své pocity z Ostravy, kde jste před plnými ochozy došli ke stříbru? A nemrzí vás, že to nebylo zlato?

David: Ostrava je náš největší úspěch a současně zážitek. Finále proti norským favoritům jsme samozřejmě chtěli vyhrát. A šance zvítězit na domácí půdě byla. Přece jen jsou ale pořád o třídu lepší než my. Stříbro je proto úžasné a povzbuzování ostravských fanoušků si už vybavíme po celý život.

Co je více stříbro z čtyř-hvězdičkového turnaje, nebo dvě pátá místa z grandslamů?

Ondřej: To se těžko určuje. Bodově i z hlediska olympiády jde o úplně stejně důležité výsledky. Nejvýše řadíme Ostravu. Jednak jsme hráli doma a pak jsme získali body v pravý čas. Už jsme nemuseli hrát kvalifikace na grandslamech, což byla z hlediska psychiky ohromná úleva. Páté místo z Říma je zase speciální kvůli našemu italskému realizačnímu týmu a trenérovi (Andreu Tomatisovi). Vlastně pro nás jde o takový domácí turnaj číslo dvě a pro něj asi o jedničku.

A teď si kousněme do kyselého jablíčka. S Rakušany Martinem Ermacorou a Moritzem Pristauzem, kteří vás připravili o medaili, asi na kávu po ME nepůjdete.

David: Zrovna s nimi kdykoli. Jsme totiž kamarádi. Ale nebudeme lhát porážka nás doteď bolí. Byl to náš třetí vzájemný zápas roku, oba předchozí jsme po boji vyhráli. V ten nejdůležitější moment jsme ale nepředvedli, co umíme, a oni hráli fantasticky. Mrzí nás to, ale za některý ze zmiňovaných turnajových úspěch bychom zase bronz z mistrovství Evropy nevyměnili.

Před šampionáty jste dosáhli na řadu ceněných výsledků. Už jste nebyli ti bezejmenní. Nesvazovalo vám to trochu ruce?

Ondřej: To zase ne. Ještě před třemi roky jsme byli na světě na hranici první stovky, takže měřit síly s elitou nás pořád nijak nesvazuje. Je ale pravda, že narůstá počet kvalitních týmů, které bychom porážet „měli“, pokud se chceme kvalifikovat do Tokia. A to my chceme. (směje se) Bude to o načasování formy.

Tokio, zásadní téma. Na olympiádu se dostane osmnáct týmů, v rankingu jste zatím třináctí. Ještě proběhne deset turnajů, jasno bude 14. června. Jak svou pozici vnímáte?

David: Olympiáda je nejvyšší cíl, na jaký sportovec může dosáhnout. I pro nás jde o cíl číslo jedna. Pořadí v žebříčku se na začátku roku trochu upraví, reálně držíme spíš patnáctou pozici. Pohybujeme se ve skupině devíti týmů, které bojují o čtyři olympijská místa. Teď si z nich sice stojíme nejlépe, ale bude to ještě velmi dramatické. Cesta do Tokia je jediná: musíme se znovu zlepšit.