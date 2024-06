Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová se přece jen kvalifikovaly na olympijské hry. I když o jeden zápas nezvládly Nations Cup, Nizozemky Brecht Piersmaová a Wies Bekhuisová nesplnily interní kritéria daná tamním olympijským výborem. Český pár tak získal na olympijské hry poslední postupové místo.

I když to dvakrát vypadalo s postupem na olympiádu bledě, Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová si nakonec na pařížském písku zahrají | Foto: se svolením CVS

Beachvolejbalistky vstupovaly do olympijské sezony se slušnými vyhlídkami postoupit na olympiádu podle rankingu. Bohužel přišla zranění a nemoci a přes olympijský žebříček se do Paříže dostat nešlo.

Rozhodující tak byl pro Hermannovou a Štochlovou turnaj Nations Cup. V něm v Turecku nejprve nestačily na Finky, a tak se olympijský sen poprvé rozplynul. Nakonec se však do finálového turnaje, který hostila Jurmala, dostaly po odhlášení jednoho týmu.

Musely vstřebat dvě zklamání

V Lotyšsku došly až do finále. Ale v tu chvíli přišlo druhé zklamání, když ve dvou tie-breacích podlehly Nizozemkám. Zdálo se, že Paříž je definitivně ztracena. Avšak jen několik dní po prohře se ukázalo, že všechno je jinak.

„Štěstí přeje připraveným, využili jsme každou možnost kvalifikovat se. Vím, že si to holky moc přály, ale taky vím, že se dlouho trápily se zraněními, a to je částečně limitovalo. Za energii a snahu, kterou do kvalifikace vložily, si postup zaslouží,“ prohlásil Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu.

Po mistrech světa Ondřeji Perušičovi a Davidu Schweinerovi tak bude na letošních olympijských hrách hrát další česká dvojice, a to je obrovský úspěch.