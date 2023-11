Beachvolejbalový turnaj v čínském Chaj-kchou poznamenal bizarní incident. Rozhodčí a domácí pořadatelé totiž chtěli norské hráčky přinutit, aby si místo volnějších trenýrek oblékly bikiny. Seveřanky si nejdřív myslely, že jde o vtip, ale brzy je smích přešel.

Norské beachvolejbalistky Emilie Olimstadová a Sunniva Hellandová-Hansenová. | Foto: Profimedia

Ruku na srdce: většina běžných fanoušků si ženský plážový volejbal spojuje především se slušivými bikinkami, v nichž se hráčky tuží na písku. Jenže rozhodčím a pořadatelům profesionálního turnaje v Chaj-kchou (série Challenge) zřejmě vize vysportovaných těl ve sporém oblečení poněkud zatemnila rozum.

K čemu došlo? Norské volejbalistky Emilie Olimstadová a Sunniva Hellandová-Hansenová se zrovna rozcvičovaly před zápasem, když k nim přišel rozhodčí a vyzval je, aby se urychleně převlékly do bikin. Obě Norky totiž už několik let hrávají ve volnějších šortkách.

„Nejdřív jsme se tomu smály, protože dobře známe pravidla. Jasně jsme řekly, že se převlékat nebudeme, bylo to až komické. Víme, že smíme hrát v trenýrkách,“ řekla Hellandová-Hansenová pro norskou agenturu NTB. Jenže rozhodčí – zřejmě pod tlakem čínských organizátorů – trval na svém a chtěl vidět Norky v plavkách.

Hádka s rozhodčím

„Došlo ke vzrušené diskusi, v níž holky rozhodčího vyzvaly, ať se naučí pravidla. Rozhodně se odmítaly převlékat a začátek zápasu musel být odložen,“ líčil pozoruhodnou hádku sportovní ředitel norského svazu Iver Horrem.

„Holky byly naštvané. Je to návrat do doby kamenné,“ dodal manažer na adresu vedení čínského turnaje, na němž volejbalistky ze severu Evropy usilovaly o body do olympijské kvalifikace. Nepříjemný výstup těsně před zápasem však nikomu na náladě nepřidá.

Rozhodčí své bikinkové tažení nakonec vzdal a mohlo se hrát, pachuť ovšem přetrvala. „Hraje se špatně, když se před zápasem nemůžete soustředit,“ poznamenala Hellandová-Hansenová. Norky zmíněný duel vyhrály a na turnaji nakonec vypadly ve čtvrtfinále.

Boj za práva hráček

Obě hráčky prosazují své právo na trenýrky už delší dobu. Pravidla jsou na jejich straně – bikiny nejsou povinné, za chladnějšího počasí ostatně většina hráček obléká dlouhé nohavice.

„Je dobře, že se to teď stalo nám a ne nějakým mladším hráčkám, které nemají tolik zkušeností a zřejmě by tomu tlaku podlehly. Od pořadatelů to bylo každopádně velmi neprofesionální,“ řekla šestadvacetiletá Hellandová-Hansenová.

Se svou parťačkou vědí, že na turnajích nespadajících pod World Tour se pravidla mohou lišit a organizátoři prý leckde plavky vynucují. Norky kvůli tomu mají dohodu se svým sponzorem, že v takovém případě zaplatí jakoukoli pokutu. Celá záležitost trochu připomíná starší kauzu norských plážových házenkářek, které dostaly pokutu za to, že nenastoupily v bikinách.

Jisté je, že mezi beachvolejbalistkami jsou zatím ve výrazné menšině, ale prý cítí od kolegyň podporu. „Chceme, aby nás následovalo víc hráček. Naše hlavní motivace je snížit tlak na mladší holky,“ dodala Hellandová-Hansenová s tím, že přehnané odhalování zevnějšku může být pro některé hráčky stresující.