„Od začátku jsem věděla, že triatlon bude dobrodružství, ale že až takové, to jsem si nepředstavovala ani v nejdivočejších snech. Celá akce se posunovala o rok, protože jsem se při tréninku ošklivě vybourala na kole. Další posun kvůli covidu a uzavřeným zemím, kudy pojedu na kole, navíc byly zavřené bazény. A ještě jeden posun kvůli počasí, takže jsem se do Doveru musela vrátit a plavat v období větších proudů,“ říká Bernardová.

„Teď byl poslední den, jinak by se celá akce musela přesunout na další rok. To, že podmínky byly drsné, potvrdil i lodivod, zařadila jsem se podle něj do skupiny pětkařů – plavců, kteří plavali při síle větru 5 Beuford,“ upozorňuje.

Známá čtyřiačtyřicetiletá sportovkyně absolvovala plaveckou část dlouhou 35 kilometrů za patnáct hodin a třiatřicet minut.

„Jak se říká mezi plavci – doufej v to nejlepší, ale buď připraven na nejhorší. Každopádně dostat se do vody a začít plavat, to bylo samo o sobě veliké vítězství a velice osvobozující pocit. Pak už bylo potřeba plavat, dokud voda neskončí,“ uvedla.

Mentálně to podle ní bylo ohromně těžké. „Strašně dlouho jsem viděla pevninu, ale proud spolu s větrem ve stejném směru nás hnal podél pobřeží. Poslední tři kilometry jsem plavala asi tři hodiny, a to jsem se snažila sprintovat,“ popisuje s úsměvem.

Abhejali Bernardová podruhé v kariéře přeplavala kanál La Manche. Přeplavba je součástí extrémního triatlonu, při kterém se vlastními silami dostane z Anglie až do Prahy. Celá trasa měří neuvěřitelných 1111 kilometrů!Zdroj: archiv Abhejali Bernardové

Nyní už se těší na kolo. Před sebou má štreku dlouhou 896 kilometrů. Cesta povede přes Francii, Belgii, Holandsko a Německo až do rodného Chebu.

„Nápad přidat po La Manche kolo a běh přišel od Sri Chinmoye už v devadesátých letech. Chtěla jsem si ho prodloužit až do Čech, protože si myslím, že k sobě máme blíž, než se může zdát. Svými přeplavbami se snažím spojovat místa a lidi a inspirovat ostatní k překonávání různých hranic. Jestliže se vlastními silami dokážu dostat z Velké Británie do Čech, tak k sobě opravdu máme blízko, jen si mezi sebou jako lidé stavíme zbytečné zdi, z různých důvodů. A přitom jsme jedna světová rodina,“ prohlásila Bernardová.

Ze západu Čech pak poběží 180 kilometrů do Prahy. Přiběhnout na Kampu plánuje v neděli 19. září.

„Běžci se mohou k Abhejali připojit, i když varuje, že její tempo bude tou dobou už asi hodně pomalé. Nicméně je to několikanásobná mistryně České republiky v běhu na sto kilometrů a 24 hodin a má za sebou i šestidenní závod v New Yorku, při kterém uběhla 616 kilometrů,“ upozorňuje Božena Slouková, členka Sri Chinmoy Marathon Team Zlín.

Bernardová La Manche úspěšně zdolala už před deseti lety, tehdy v čase 14:37. V roce 2018 se pak stala prvním Čechem, desátým člověkem na světě a prvním suchozemcem, který dokončil výzvu Oceans Seven, sedm obtížných dálkových přeplaveb po celém světě. Je také zatím jedinou českou držitelkou tzv. Trojkoruny dálkového plavání.

Další zajímavosti:

• 28 Čechů to zatím přeplavalo La Manche

• Abhejali je 5. česká žena (dnes už je českých žen 11) a 16. český plavec

• Letos je to přesně 50 let od první přeplavby suchozemcem – Františkem Venclovským

• Pro mezinárodní sportovní oddíl Sri Chinmoy Marathon Team je to 48. úspěšná přeplavba. Oddíl pořádá mnoho vytrvalostních plaveckých a běžeckých závodů po celém světě. V ČR pořádá mj. Plaveckou šestihodinovku.

• Abhejali je již přes 25 let vegetariánka.

• Věnuje se meditaci pod vedením Sri Chinmoye, který byl také průkopníkem ve světě sportu. Mottem oddílu, který založil, je sebepřekonání.

• Ve volném čase také běhá a organizuje Mírový běh (PeaceRun.org), což je nejdelší štafetový běh s pochodní na světě.

• Kvůli sólové přeplavbě znovu přibírala nějaká kila navíc.