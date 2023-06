Jedinečnou startovní pozici má český golf před turnajem Tipsport Czech Ladies Open, jehož pátý ročník se odehraje v Royal Beroun Golf Clubu od pátku do neděle 25. června. Za poslední rok na Ladies European Tour zvítězily tři Češky, což zemi řadí v počtu titulů na druhé místo za Švédsko s osmi výhrami. Celkem odehraje berounský turnaj devět domácích profesionálek a šest amatérek.

Tipsport Czech Ladies Open Beroun: Jana Melichová a Sára Kousková. | Foto: Premier Sports CZ

Čtyři profesionálky jsou zároveň v aktuálním Top 50 evropského žebříčku Race to Costa del Sol. Klára Davidson Spilková, loni v Berouně druhá a také vítězka Irish Open 2022, drží po letošní skvělé bilanci druhého a tří čtvrtých míst aktuálně čtvrtou příčku. Na 19. místo vyletěla Kristýna Napoleaová po nedělním vítězství na German Masters, 47. příčka patří Sáře Kouskové a padesátku uzavírá Jana Melichová, obhájkyně titulu na Tipsport Czech Ladies Open.

„O něčem takovém jsme ještě před nedávnem ani nesnili, i když založením nové tradice Ladies European Tour v Česku jsem věřil, že dámský golf půjde nahoru,“ řekl na úterním setkání s médii promotér Luboš Koželuh, majitel společnosti Premier Sport. „Potvrzením kvality turnaje je také letošní zvýšení prize money o polovinu na současných 300 000 eur. Děkuji všem, kdo turnaji pomáhají, včetně Tipsportu jako titulárnímu partnerovi. Dále O2 TV Sport, která podepsala smlouvu na další dva roky vysílání Ladies European Tour a také Royal Beroun Golf Clubu, na jehož hřiště a zázemí už teď slyšíme zase jen chválu.“

Kvalitu Tipsport Czech Ladies Open dosvědčuje rovněž fakt, že startuje šest z deseti nejlepších hráček sezony, v čele s druhou v pořadí, Španělkou Anou Pelaez. Kromě zmíněných čtyř Češek hrají také další profesionálky: Tereza Melecká, Tereza a Eva Koželuhovy, Kateřina Vlašínová a Šideri Váňová. Karty na pozvání dostaly amatérky Patricie Macková, Denisa Vodičková, Dominika Burdová, Natalie Saint Germain, Lucie Váchová a Miriam Balcarová.

Vstupenky v cenách od sto korun na den jsou v předprodeji Ticketportal.cz. „Kdo si u nás vsadí v hodnotě vstupenky, má vstup zdarma,“ uvedl Václav Sochor za Tipsport, který na turnaj vypisuje řadu kurzových sázek včetně typu „live“. Opět jsou také připraveny dvě ceny za hole-in-one: na 6. jamce voucher od Tipsportu na 10 000 eur (nebo 250 000 korun pro domácí hráčku) a na 17. jamce hodinky Longines od hodinářství Bechyně.

Přímé přenosy z Tipsport Czech Ladies Open vysílá O2 TV Sport v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 14 hodin a v neděli od 11 do 15 hodin.