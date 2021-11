Podle sportovního ředitele ČOV a šéfa olympijské mise Martina Doktora proběhly letošní hry v Tokiu v ještě poměrně benevolentním režimu. V únoru mají být v Pekingu restrikce tvrdé až brutální. „Musíme splnit všechna opatření. Zároveň se snažíme na to připravit sportovce a dlouho dopředu jim předávat informace,“ prohlásil Doktor.

Očkování proti koronaviru je nutností, jinak by olympionik musel do třítýdenní karantény. „Můžeme ze zdravotních důvodů žádat o výjimku, ale v Číně by určitě nebylo snadné uspět. Zavedli jsme povinnost očkování pro všechny členy doprovodu,“ zmínil.

Samoizolace i malá bublinka

Hygienička Jarmila Rážová je pro, aby se nezůstalo u dvou očkovacích dávek. „Doporučovala bych sportovcům třetí vakcinaci, protože to zaručuje vyšší míru bezpečí. Tím se rizika přenosu nákazy zmenší,“ prohlásila.

Martin Doktor v současné době neví o tom, že by do Pekingu měl odjet nenaočkovaný sportovec. „Zatím se mi s tím nikdo ze sportovních svazů neozval. Vím jen o třech hokejistkách, ty se ale budou muset rozhodnout,“ poznamenal. „Do začátku olympiády se dají dvě dávky stihnout,“ doplnila Rážová.

Nezbytností je podle nařízení čínských organizátorů testování sportovců. Dva týdny před odletem bude potřeba, aby sledovali svůj zdravotní stav, což však nebude snadné, protože řada z nich bude mít do posledních dní před zahájením her závodní program.

„Bude potřeba, aby se snažili o určitou samoizolaci a vytvořili si třeba malou rodinnou bublinku,“ zdůraznila hygienička a členka Rady expertů lékařské komise Českého olympijského výboru.

„Při závodech těsně před Pekingem budou muset dbát na to, aby pečlivě nosili respirátory, dodržovali hygienická pravidla a nevystavovali se nebezpečným situacím. Možná to zní stupidně, ale tak to je. Vyloučení vzdušné nákazy u nemoci covid-19 je totiž téměř nemožné,“ uvedla.

Hokejisté z NHL se musí otestovat v Americe

Kontrolní testy na koronavirus jsou povinné 96 a 72 hodin před odletem. Poslední se musí uskutečnit těsně před odjezdem na letiště. K tomu bude určeno odběrové pracoviště na Strahově, jehož přístroje dokáží test vyhodnotit za necelou hodinu.

„Někteří sportovci, kteří nebudou cestovat do Číny z Prahy, jako například hokejisté z NHL, se musí otestovat v Severní Americe ve spolupráci s ambasádami Čínské lidové republiky v USA a v Kanadě,“ sdělil sportovní ředitel ČOV Doktor.

Jednou z možností dopravy bude charterový let, kterým by měla cestovat největší skupina olympioniků. Opatření, jež platila při obdobném letu do Tokia, a který skončil nakažením plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Markéty Nausch Slukové, stolního tenisty Pavla Širučka a cyklisty Michala Schlegela, budou zpřísněna.

Při charterovém letu přísněji než do Tokia

„Všechno se bude důrazně kontrolovat. K dispozici by mělo být prostorné letadlo od komerční společnosti, aby bylo možné dodržovat větší rozestupy. Chtěli bychom oddělit i části charterového letounu,“ prozradil Doktor.

„Přemýšlíme o tom dopodrobna. O jasných pravidlech letu se domluvíme s personálem, ale i z naší strany bude důležité, aby se všechno důrazně dodržovalo,“ poznamenal s tím, že kdyby se objevil pozitivní případ, závodník by musel do izolace.

„Oceňujeme, že se ČOV snaží za pomoci zdravotních expertů připravit sportovce na složitou situaci a vysvětlit jim komplikovaná pravidla, aby let proběhl bez problémů. Jde o to, aby v Číně mohli úspěšně dokončit několikaletou práci,“ dodala doktorka Rážová.