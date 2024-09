Biatlonová obec řeší klimatické hrozby. Téma nedávno otevřel někdejší světový šampion a funkcionář Daniel Böhm. „Biatlon bude mít bez letní varianty dlouhodobě jistě potíže,“ uvedl. Jaké jsou možné varianty vývoje, řešení a budoucnost klasických běžek i kolečkových lyží? V nich vidí potenciál Karel Halberštádt. „Mohly by oslovit více zemí a třeba se podívat do exotických destinací jako Formule 1.“ Podrobnosti naleznete níže ve speciálu Deníku.

Napínavý zimní sport v sobě skýtá i verzi pro prosluněné měsíce. Minulý týden se konalo mistrovství světa v letním biatlonu, jehož se ovšem nezúčastnili úplně ti nejlepší. Kombinaci malorážky a kolečkových lyží nedávno komentoval sportovní ředitel biatlonové Unie Daniel Böhm.

„V zásadě se samozřejmě musíme více věnovat letní verzi. V době klimatických změn to pro nás musí být velmi důležité téma. Biatlon bude mít bez letní varianty dlouhodobě jistě potíže,“ zdůraznil štafetový mistr světa z roku 2015.

Německý funkcionář tak nakousl velmi ožehavou problematiku – sport a klimatické změny. Nepřízeň počasí v zimě okusili například organizátoři únorového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, jelikož se museli potýkat s absencí přírodního sněhu. Vypomoci tak musel místní zásobník, jenž byl přesně k tomuto účelu vytvořen.

Očima pečlivého pozorovatele se navíc zdá, že se zdaleka nejednalo o okrajový jev. Data Českého hydrometeorologického ústavu pak mluví jasně. Únor 2024 byl mimořádně teplotně nadprůměrný, a dokonce se jednalo o vůbec nejteplejší druhý měsíc zaznamenaný na území Česka od roku 1961.

Pokud se podíváme na celoroční srovnání, údaje za loňský rok ukazují, že šlo rovněž o nejteplejší období od začátku 60. let. „Celkem již bylo zaznamenáno devět let s průměrnou roční teplotou vzduchu 9,0 °C a více. Všechny tyto roky nastaly po roce 2000 (včetně),“ uvádí tisková zpráva ČHMÚ.

Klimatizované haly, „moderní“ sníh i letní biatlon

V posledních letech se s nedostatkem přírodní pokrývky navíc potýkala celá řada dalších areálů v zahraničí. Jak by měl tedy sport, typický lyžaři se zbraněmi na zádech, v dohledném horizontu reagovat?

„Myslím si, že biatlon má oproti jiným zimním sportům tu výhodu, že k pořádání závodů stačí relativně krátký okruh. Ještě důležitější ale bude efektivní práce se sněhem, jak se ukázalo během mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Zásobníky sněhu zřejmě budou pro většinu areálů nutností, budují je i na severu nebo ve vyšších polohách,“ prozradil Deníku obsahový tvůrce Českého biatlonu a zakladatel webu biatlonmag.cz Karel Halberštádt.

Ještě skeptičtější je ohledně budoucnosti zimních sportů klimatolog Aleš Farda. „Zimní sporty, to je bohužel smutná záležitost nejen pro sportovce. V podstatě se blížíme do doby, kdy se zimní sporty budou muset přestěhovat do klimatizovaných hal,“ vyjádřil se v dubnu pro server iRozhlas.

Podobnou infrastrukturou disponují třeba v německém Oberhofu, kde si biatlonisté pod krytou střechou zalyžují na sněhu i mimo zimu. Zázemí je však určeno primárně pro trénink. U našich sousedů se ovšem konají také závody přímo na stadionu. Možná hádáte správně. Ano, řeč je o každoroční biatlonové exhibici ve Veltins areně – tedy domovu fotbalového celku Schalke 04.

V Gelserkirchenu se sice tradiční podnik koná v zimě, ale v případě jiných krytých hal by tomu tak nutně být nemuselo. Zimní sporty mohou na změny klimatu vyzrát různě, byť se někdy jedná o velmi ambiciózní řešení.

Potíže s počasím by mohly nadcházející generace vyřešit třeba tím, že by se konal pouze letní biatlon. Halberštádt má ale jiný názor. „To si nedokážu v dohledné době představit. Problémy s počasím samozřejmě komplikují přípravu závodů, ale zároveň se neustále vyvíjí technologie umožňující výrobu sněhu i za vyšších teplot,“ myslí si.

Biatlon v destinacích jako Formule 1?

Pravdou je, že varianta s kolečkovými lyžemi aktuálně netáhne ani zdaleka tak jako „klasický“ biatlon v zimě. Důkazem budiž slabá sportovní atraktivita nedávno skončeného letního MS v Estonsku, kde divák nespatřil ty nejzvučnější hvězdy. Nepřijeli elitní Norové, Francouzi a třeba Němci pak nedorazili vůbec, stejně jako Češka Markéta Davidová. Jinak ale tuzemský nároďák svá esa na rozdíl od jiných vytasil a dočkal se hned osmi medailí.

Mezinárodní biatlonová unie pravděpodobně sáhne k nějaké razantnější reformě, což nerozporoval ani sám sportovní ředitel IBU Daniel Böhm. Ten například naznačil, že by mohla pomoct změna termínu z léta na podzim.

Zimní biatlon tedy stále udává tempo, nicméně jeho protějšek nemusí být úplně k zahození. „Na druhou stranu si myslím, že má letní biatlon velký potenciál. Mohl by oslovit více zemí a třeba se podívat do exotických destinací jako Formule 1. V kombinaci klasického běhu a laserových zbraní pak vidím příležitost, jak posunout biatlon k rekreačním sportům,“ dodal Halberštádt.

Optimistický vizionář by si možná mohl klást dotaz, zda je možné, aby se verze s kolečkovými lyžemi objevila i na olympijských hrách, nebo dokonce doplnila klasické běžky. „Pro biatlon jako sport by to bylo samozřejmě skvělé. Ale dosud není žádný sport, který by figuroval zároveň v programu letních i zimních olympijských her,“ podotkl zakladatel a šéfredaktor webu biatlonmag.cz.

„Nedokážu si dost dobře představit, že by Johannes Thingnes Bø získal zlato na zimní olympiádě a pak v takřka totožné disciplíně i na letní olympiádě. To by pak v programu zimních olympijských her klidně mohla být i halová atletika,“ uzavřel.

Biatlon nesmí usnout na vavřínech, pokud chce být v příštích dekádách konkurenceschopný. Prokazatelně teplejší počasí se zkrátka neptá. Recept tkví nejen ve výstavbě modernější infrastruktury, ale i ve větší participaci letní varianty, která se však nyní musí vypořádat s vlastními nedostatky. Funkcionáře tak v následujícím horizontu jistě nečeká zrovna lehký úkol.

Sport, jenž kloubí střelbu s během na lyžích, si však odpovídající řešení zaslouží. Už jenom kvůli své kráse, která spočívá v nevyzpytatelnosti a často překotnému vývoji závodů až do posledních chvil.