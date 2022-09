Tedy pokud je zdravý. „Chtěl jsem víc, ale nešlo to. Docela jsem trpěl, ale bojoval jsem, za což jsem rád. Mám za sebou náročný rok a musím být spokojen jak s výsledkem na MS, tak teď z posledního svěťaku,“ vzkázal Ondřej Cink fanouškům z Itálie po sociálních sítích.

Zdravotní problémy

Třetího muže loňského Světového poháru celou sezonu trápily zdravotní potíže. Nejprve alergie, pak chytil virózu a následně i covid. Jediným letošním pozitivem pro 31letého jezdce profistáje Kross Orlen tak bylo narození dcery.

O to víc se Cink upíná k další sezoně. „Musí být lepší. Když budu zdravý a odtrénuji si to své, tak věřím, že to zase pojede,“ prohlásil český reprezentant.