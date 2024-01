/FOTO, VIDEO/ Začal druhým místem. V Evropě je nečas a mrzne. Za to v Jižní Americe je právě léto a startuje tam sezona městských sjezdů. Biker Tomáš Slavík se poprvé představil v kolumbijském Manizales, kde dojel mezi světovou elitou nejlepších jezdců v Urban DH.

Tomáš Slavík si v Manizales dojel pro druhé místo. | Foto: Chiguiro

A bylo to těsné, prohrál jen 0,38 sekundy. Od téměř dokonalé finálové jízdy jej připravil pomalý defekt zadního kola, který přišel asi dvacet vteřin před koncem. Tomáš Slavík tak potvrdil skvělou formu před začátkem Red Bull Cerro Abajo serie, která v únoru zahajuje v chilském Valparaisu.

„V Manizales jsem nebyl přes čtyři roky a úplně jsem zapomněl, jak je trať šílená a fyzicky náročná. Je proslulá tím, že jsou na ní největší komprese, co se dají na městských sjezdech zažít. Po trénincích jsem na těle cítil snad každé zranění. Ke kompresím přidejte ještě nadmořskou výšku a vznikne unikát, na nějž jezdí nejlepší závodníci,“ vykládal Slavík.

Parádní booster

V trénincích se trochu rval s nastavením kola, tlumením a trvalo mu než se do toho dostal, ale pak to stálo za to. „Byla to hrana, ale jezdilo se mi perfektně. Spousta dobrých kluků spadla, měli technický problémy a pro všechny to byla tak trochu velká písemka,“ usmíval se.

A problémy se dostavily. „V kvaldě jsem roztrhl řetěz a ve finále jsem měl ke konci defekt, což mi trochu zhoršilo čas, ale i tak jsem se svým výkonem fakt moc spokojenej,“ pokračoval.

„Je to pro mě před začátkem hlavních závodů v rámci Red Bull Cerro Abajo série parádní booster. Další zastávka je za pět týdnu ve Valparaisu, kde celá série začíná. Už se tam se moc těším!“