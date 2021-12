„Při výběru tématu jsem hledal něco, co bude zapadat do řady předchozích kalendářů. Pro rok 2021 byl černobílý a formálně jednoduchý, takže jsem se rozhodl jít do barev,“ vysvětluje Třeštík.

„S lidmi z agentury Sport Invest jsme hledali klíč, podle kterého jsme dávali barvy k jednotlivým sportovcům, aby se k nim hodily. Těžko říct, která barva se mi líbila nejvíc. Mám rád Ester na bílé, i když o bílé se vlastně nemluví jako o barvě, stejně tak Martinu Sáblíkovou v černé. Bavily mě beachvolejbalistky na žluté, krásná Anička Fernstädt na růžové i poměrně netradiční kombinace – mužný Martin Fuksa na fialové. Mám pocit, že v kalendáři všechno funguje. A to jak jednotlivé fotky, tak v celku.“

V roce 2018 zachytil Třeštík sportovce na nejatraktivnějších turistických lokalitách v Česku, pro rok 2019 zvolil koncept „Hvězdy a sportovci“, kdy na fotografiích se známými jmény z různých sportů byli lidé, kterým vděčí za úspěchy, a bez nichž by jejich kariéry nebyly tak výrazné.

Holešova premiéra

V roce 2020 rozzářil stěny domů a kanceláří koncept, v němž Třeštík sportovní hvězdy zasadil do atraktivních barevných kompozic a iluzorního světa, loni nabídl přes černobílé portréty vhled do duše sportovních hvězd.

Poprvé se v kalendáři objevují fotbalista Tomáš Holeš, hokejista Radim Zohorna a bobista Dominik Dvořák. „Všichni nováčci mě překvapili svým charizmatem. Zatím se mi nestalo, že by se mi s některým ze sportovců fotilo vyloženě špatně. Svým uhrančivým pohledem na place nejen mě dostal fotbalista Tomáš Holeš, s Radimem Zohornou jsme se také viděli poprvé, ale bylo to snad nejrychlejší focení ze všech. Mám asi prostě kliku,“ pochvaluje si Třeštík.