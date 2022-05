Trenér Tomáš Pomr se výzvy nebojí, krotí ovšem předčasnou euforii. „Nesmíme se dívat, jestli sérii vedeme, nebo ne a o kolikátý jde zápas. Musíme do něj vstoupit poctivě, koncentrovaně a zodpovědně. Tak jako ve Varech,“ uvedl. Všechny vstupenky k sezení na čtvrté finále jsou vyprodané, v den utkání půjdou do prodeje jen lístky k stání na ochozy. Ani ti, co se do haly nevejdou, o klání nepřijdou. Přímý přenos odvysílá ČT sport.

V sérii zatím vítězí jen hosté. Nebylo by ideální hrát finále jen ve Varech?

(směje se) To rozhodně ne. Samozřejmě je neobvyklé, že vyhrávají hosté, ale dá se to pochopit. Atmosféra v obou halách je tak skvělá, že se všem a všude hraje skvěle. Navíc je u nás i ve Varech položený taraflex a výhoda domácího prostředí se tím trochu maže. V pátek ovšem chceme na výkony z Varů navázat a ukázat se našim fantastickým fanouškům v nejlepším světle.

Bylo složité dát hráče dohromady po pražské porážce?

Zklamání určitě panovalo, ale nesmíte mu podlehnout. Zaměřili jsme se na to, abychom se dali dohromady a byli fit. O porážce jsme se bavili a snažili konstruktivně pojmenovat chyby. Povedlo se to. Všechny musím pochválit za přístup k utkání. Jasně jsme si určili, jak chceme hrát a také jsme tak hráli.

Co duel rozhodlo?

Naši hru zdobila řada věcí – dodržená taktika, koncentrace, energie, nasazení, odvaha a zodpovědnost. Rozhodlo to, že jsme Karlovarsko zatlačili pod sebe a už je nepustili. Oni byli pod tlakem. A o tom, jak se s ním vyrovnat, je celá finálová série.

MVP zápasu byl vyhlášený váš kapitán Jakub Janouch. Souhlasíte s výběrem?

Stoprocentně, taky bych ho zvolil. Jak už jsem řekl, pochvalu zaslouží všichni. Výkon šel ale za Kubou, držel ho ve svých rukách. Hrál dobře takticky i technicky, přesně tak, jak si oba představujeme.

Fanoušci Lvů před finále nejvíce řešili, který z univerzálů nastoupí. Kdy se rozhodnutí zrodilo a bylo složité?

Ani ne, vycházelo z taktických variant. Zařadili jsme Kaye (van Dijka) a odvděčil se nám za to. Vždy reagujeme na vývoj série. Na to, který z univerzálů se nám svým stylem právě více hodí.

Pohled Jakuba Janoucha, MVP zápasu a kapitána Lvů: „Děkuji našim fanouškům, zaplnili sektor do posledního místa a fandili o sto šest. Bylo to dost podobné předešlému utkání a vše hodně ovlivnil první set. Ten jsme otočili, přestože jsme o tři body prohrávali. Je zvláštní, že v sérii zatím vyhrává hostující tým. V pátek to budeme chtít prolomit.“

Co nyní udělat, aby se v Praze hrálo poslední klání série?

Teď už je to o tom, nastavit se správně na čas zápasu. Tak, abychom byli zdraví, plní síly a nažhavení bojovat. Čeká nás standardní režim, především hodně regenerace.

Nejvíce asi rozhoduje nastavení hlavy. Nebo se mýlím?

Hlavy máme správně nastavené po celou sérii. Hlavně musíme udržet koncentraci. Dělat přesně to, co chceme. Tak jako v obou utkáních ve Varech.

Už se těšíte na pátek a jak moc?

Pár minut po zápase o tom nepřemýšlím. Kdo by se ale netěšil na finále. Takový konec sezony jsme si vysnili. Hrajeme o titul, což je nádherné. A před takovými fanoušky, na ně se teď těším nejvíce.

