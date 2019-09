Jak chutná první výhra na mistrovství světa v dějinách České republiky?

Musím říct, že je to super. První výhra na světovém šampionátu, no paráda. Na druhou stranu: teď jsme v situaci, v níž jsme chtěli být. Čili, že si to s Tureckem rozdáme o postup. Ještě ale musíme počkat na výsledek zápasu Turecko – USA.

Byl jste vyhlášen hvězdou zápasu. Blake Schilb ale dal stejně bodů…

No, nevím, jestli tu cenu rozpůlíme. Nebo rozdělíme na dvanáctiny (úsměv). Já ani konečné body neregistroval.

Dal šest trojek ze sedmi. Co na to říkáte?

On je úžasný střelec. Někdy to vypadá, že čím těžší střely má, tím je jeho procento úspěšnosti vyšší. Je to možná ošklivé říct, ale my od něj neznáme nic jiného, opravdu ne. Těžké střely prostě dává. Bylo jen otázkou, kolik jich bude.

S USA jste hráli místy vyrovnané, Japonce jste zvládli. Co to vypovídá o síle týmu?

S Japonskem to především bylo hrozně těžké utkání. Ale co to vypovídá o manšaftu, uvidíme až po zápase s Tureckem. Jsme teprve na dvou třetinách základní části. Ještě bych to nehodnotil.

Je vaší výhodou semknutost týmu?

Je, určitě je to tak. Říkám to pokaždé, když dám víc bodů, že to znamená, že tým výborně spolupracuje. Nejsem žádný veliký hráč jeden na jednoho na jednoho, co by si vytvářel svoje střely. I moje body jsou důkazem toho, že tým šlape. Někdy bychom si možná měli míč trochu víc půjčit, ale na to jsou videa.

Radujete se z historického vítězství, nebo už hledíte na další zápas?

Asi tak. Jeli jsme sem tím, že před posledním zápasem chceme být ve hře o postup. A to se splnilo. Radost je neskutečná, ale pořád je čeho dosáhnout.

Kdy jste začal definitivně věřit ve výhru?

Já se toho zdráhám. Když se ve druhé půli dívám na skóre a říkám si, že už je tam nějaký náskok, hned si vynadám. Pořád totiž musíme bojovat, protože basketbal je v tomhle velmi ošidný. Jakmile začnete myslet na náskok, nedopadne to většinou dobře…

Rozhodla utkání vaše zpevněná obrana ve druhé půli?

Abych řekl pravdu, moc nevím, co se stalo. Nicméně mám pocit, že se po pauze Hačimura na svoje body hodně nadřel. Klukům obranářům patří náš velký respekt za to, co předvedli. Ale zase bych moc nechválil. Pořád máme ještě jeden zápas před sebou.

Vnímal jste oslavy českých fanoušků?

Vnímáme je celou dobu. Od návštěvy Českého domu v sobotu víme, že tu máme obrovskou podporu. Koukáme na fotky od nás z domova, kde se lidi střetávají a dívají se na český basketbal. Musím se jen usmívat, protože je to strašně příjemné.

Věříte Spojeným státům, že vám nezkomplikují situaci?

Toho se nebojím vůbec.