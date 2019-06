Kariéra Patočkových přitom nebyla cílená. Táta Petr vypravuje: „ Já ani moje žena jsme volejbal nikdy nehráli. To, že děti vyniknou, nás nenapadlo. Ani jsme to nesledovali. Na sport jsme je dali proto, aby se neflákaly.“

Zasáhl osud. Rodina se přestěhovala na Lužiny, kde sídlí úspěšný pražský klub zabývající se tímto odvětvím. Škola tam otevírá volejbalové třídy.

Jako první je „okusil“ osmiletý druhák Vojta. „Rozhodně bych ho neoznačil za talent. Zkoušel smečovat, ale nešlo mu to,“ popisuje trenér a učitel Jan Malina. „Je to ovšem veliký dříč. Blokování ho vyloženě bavilo a našel se v něm.“



To Tereza byla takříkajíc Bohem políbená. „Měla a má cit pro balon. Jde o rozenou smečařku schopnou přihrávat,“ charakterizuje Malina.



Zásluhu na úspěchu obou sourozenců dává (také) jejich rodičům. „Chodili na všechna jejich utkání a chovali se úpl-ně ideálně. Byli pokorní, povzbuzovali a nikdy nikoho nestresovali.“

Krize a zázračný comeback

Všechno šlo relativně hladce až do Tereziných osmnáctin. To už navštěvovala sportovní gymnázium a připravovala se v Olympu.

„Na stále ještě lehce pubertální holku toho bylo nějak moc. Řekla jsem si, že na to nemám a skončila,“ otevírá třináctou komnatu sympatická tmavovláska.

Volejbalový míč nevzala rok do ruky a nastoupila dokonce do práce. Pracovala jako asistentka autistické dívky na základní škole. „To mě sice bavilo, nedalo se to ale dělat celý život,“ míní.



Pod vysokou síť si cestu našla znovu hrála druhou nejvyšší soutěž v Nuslích, a poté „pinkala“ na Vyšehradě přebor.



Jenže stal se téměř zázrak. Na (sranda) turnaji se seznámila s Miloslavou Lauerovou, jež hraje v Německu. „Přemýšlela jsem zrovna, co se svým životem. Chtěla jsem jít pracovat do ciziny, naučit se jazyk a k tomu si jít zahrát volejbal.“



Výsledek? Angažmá v bun-desligovém VFB Suhl. „Absolutně jsem si nevěřila,“ přiznává Tereza. „Byla jsem docela z formy, musela shodit dvacet kilo…“

Měl to být jen záskok, pár střídání za brazilskou univerzálku. Ale je z toho tříleté angažmá plus nyní reprezentační pozvánka. K tomu připočtěte nový vztah. Zkrátka dokonalý happy end.

Společné chvilky? Vzácnost

Vojtěch podobný veletoč neprožil. Také on ale musel o své místo na slunci tvrdě bojovat. „Obdivuji na něm, že se nevzdává. Jde si za svým a dokáže se dostat vysoko. Přitom čistě a bez zákeřností,“ říká Tereza na adresu sou-rozence, jenž do loňska hrával v ČZU Praha (dnes Lvi) a nyní obléká dres Karlovarska.



Konečně se zase setkali. České reprezentace rozvinuly svůj stan v Brně, kde oba výběry sehrály po dvou utkáních Evropské ligy. „Škoda, že se vidíme tak málo. Vlastně jen o Vánocích. Jsme ale v kontaktu na Facebooku a často si voláme,“ přibližuje Vojtěch.

Svým okolím bývá označován za introverta. I když je starší, sestře neradí. „To bych si nedovolil. Já jsem jenom blokař. Ona je ta velká mlátička na účku,“ prohodí s úsměvem.



Odezva extrovertní dívky na sebe nenechá dlouho čekat. „Na univerzálu může hrát úplně každý. Tam je to jen o smečování. Nemohla bych blokovat, nestíhala bych se přesouvat.“



Shledání sourozenců Patočkových působí harmonicky. „Vždycky jsem měl tendenci sestru chránit. Jde ale o silnou osobnost. Musel jsem si dávat pozor, aby to nebylo přes čáru,“ prozrazuje Vojtěch. „My jsme spojenci. Jsem ráda, že bráchu mám, a vztah s ním chci takový udržet,“ doplňuje Tereza.



Zaslouží se, aby poslední slovo patřilo rodičům: „To víte, že jsme na ně pyšní. Komu se podaří, aby měl obě děti v reprezentaci?“