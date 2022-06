To se s Kielem radoval v letech 2010 a 2012, později to samé zopakoval i jako kouč a teď má možnost svoji sbírku úspěchů s klubem svého srdce ještě rozšířit.

„Liga mistrů je to nejlepší, co může být. Na to člověk nikdy nezapomene. Jsme trochu outsidery, díky tomu můžeme být ještě nepředvídatelnější,“ prohlásil Filip Jícha pro německou agenturu SID.

A finálový turnaj pro něho získal po losu ještě větší náboj. Kiel, kde rodák ze Starého Plzence strávil drtivou většinu kariéry, vyzve v semifinále Barcelonu, v níž Filip Jícha před pěti lety po vleklých zdravotních problémech končil jako hráč.

Sobotní zápas začíná v Lanxess Areně v Kolíně nad Rýnem od 18 hodin, předtím se utkají Veszprém a Kielce. Vítězové se pak utkají v neděli o nejcennější trofej.

https://plzensky.denik.cz/ostatni_region/rozhovor-filip-jicha-kiel.html

Barcelona je s deseti tituly rekordmanem soutěže. Kiel ovládl Ligu mistrů čtyřikrát. Teď bude spoléhat i na zkušenosti českého kouče. Někdejší nejlepší házenkář světa před tím však varuje. „Pokud na Final Four k něčemu přistupujete, jako že to znáte, tak prohrajete,“ upozornil kouč, jenž letos oslavil 40. narozeniny.

Při jeho posledním triumfu v této soutěži se hrálo kvůli pandemii koronaviru před prázdnými tribunami, zatímco teď se může tísnit v hledišti supermoderní arény v Kolíně nad Rýnem až dvacet tisíc fanoušků.

„Sám se ptám, jak jsme to mohli ty dva roky bez diváků vydržet. Očekávání a napětí je o to větší, i když předvést špičkový výkon v takové kulise není snadné,“ reagoval Filip Jícha.

Nakolik se mu podaří jeho svěřence připravit? Bude s nimi v neděli slavit?

Jícha o triumfu v Lize mistrů: Je to takový malý zázrak