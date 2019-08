Čeští basketbaloví reprezentanti zvládli i další přípravný zápas, když v Soulu porazili domácí Koreu rozdílem osmi bodů. Opora české reprezentace Patrik Auda vítal utkání jako dobrou přípravu na zápas MS proti Japonsku.

Příprava před MS v basketbalu, ČR - Korea | Foto: ČBF/Václav Mudra

„Od začátku jsme věděli, že to bude těžký zápas. Vždycky, když se hrají dva zápasy ve dvou dnech, tak ten druhý den je to těžší. Obzvlášť proti týmu, jako je Korea, který hraje rychlý basketbal. Neměli jsme tolik sil. Kdybychom hráli první den, možná by to bylo vše jinak,“ přemítal po zápase Auda.