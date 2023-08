Z jejího vyprávění mrazí. Natáčení dokumentu se pro švédskou atletku Biancu Salmingovou změnilo v utrpení. Tvůrci plánovali zmapovat cestu talentované sedmibojařky na světový vrchol, místo toho ale zachytili jejího umírajícího tátu, slavného hokejistu Börjeho Salminga.

Börje Salming na posledním rozloučení v Torontu. V pozadí jeho dcera Bianca | Foto: ČTK/AP/Frank Gunn

„Tati, jak můžu být nejlepší na světě?“ Tak se měl původně jmenovat dokument o Biance a Börjem Salmingových. Příběh o tom, jak se dcera úspěšného sportovce snaží dostat na atletický vrchol. Jenže realita byla mnohem děsivější.

Stala se z toho noční můra. Legendární švédský hokejista Börje Salming totiž během natáčení snímku onemocněl nevyléčitelnou chorobou ALS, které na konci minulého roku podlehl.

Příběh tak zachycuje nejen nezdolnou snahu Biancy, ale také nemoc a následnou smrt jejího táty. Dokument, který uvede švédská stanice STV v premiéře 23. listopadu, byl nyní přejmenován na „Salminggenen“, tedy Salmingovy geny.

O tom, že trpí neporazitelnou nemocí, informoval Salming poprvé loni v srpnu. Pár dní nato se objevil na atletickém mistrovství Evropy v Mnichově, aby z ochozů olympijského stadionu sledoval svou dceru, jak zápolí v sedmiboji. V listopadu jeden z prvních Evropanů v NHL zemřel.

Děsivý a výjimečný pocit

Když se Salmingovi dozvěděli děsivou diagnózu, bylo natáčení v plném proudu. Šokovaná Bianca se ale rozhodla ve filmu pokračovat. „Natočili jsme toho tolik ještě předtím, než byla tátovi diagnostikována ALS. Cítila jsem, že v tom chci pokračovat, bylo dobré udělat to jako poctu tátovi,“ svěřila se SVT.

Zažívala při tom těžko popsatelné pocity. „Samozřejmě to bylo zvláštní. Pokračovat ve filmu pro mě byla možná ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy zažila. Doufám, že se mi podařilo ukázat upřímnou stránku,“ líčila.

I teď, devět měsíců po smrti otce, je při sledování záběrů rozrušená. „Film je ve střižně, abych byla upřímná, sotva se na to můžu podívat. Je to děsivý a výjimečný pocit ukázat to ostatním. Ale vidím otce, kterého znám celý život, to mě hřeje nejvíc. Doufám, že je to něco, na co budu později pyšná.“

Salming v sedmdesátých letech otevřel Evropanům dveře do NHL. „Börje byl průkopníkem hokeje a ikonou s nezlomným duchem. Pomohl otevřít dveře Evropanům do NHL,“ připomněl šéf Toronta Brendan Shanahan. V jeho dresu odehrál švédský zadák šestnáct sezon. „Börje přišel hrát za Maple Leafs před 50 lety a navždy bude součástí naší hokejové rodiny.“