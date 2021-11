„Za barákem ji nemám, ale je to asi pět kilometrů. Ale protože jsem Táborák, tak se to asi říká,“ usmívá se čtyřnásobný mistr republiky.

Může vám v neděli pomoci, že táborskou trať dobře znáte?

To se nedá takhle úplně říct, protože organizátoři nikdy nepostaví trať úplně stejně. Jsem na tom stejně jako zahraniční cyklokrosaři, ale mou výhodou je to, že jsem v areálu Komora mohl trénovat.

O víkendu má panovat pravé podzimní počasí, sedí vám takový nečas s mlhami a vlhkem?

Není moc mokro, takže se povrch příliš nemění. Uvidíme, jestli přijde déšť, ale pokud ne, pojede se rychlý závod.

V létě jste se hodně věnoval tréninku, ale i závodům na silničním kole. Cítíte, že by vám to mohlo v cyklokrosu pomoci?Doufám, že se silniční příprava projeví a přijdou lepší výsledky než loni. Důležité bude si formu udržet.

Před týdnem jste startoval na mistrovství Evropy v Nizozemsku, kde jste ale kvůli pádu nedopadl dobře. Co se přihodilo?

Po startu do terénu následovala blátivá pasáž, kde byly z předchozích závodů vyjeté hluboké koleje. Do jedné z nich jsem v rychlosti najel, ale vyvedla mě na mimo stopu a bylo vymalováno.

Naštěstí vás nepotkalo zranění a v závodě jste pokračoval.

Byl jsem zklamaný, protože jsem se zrovna cítil dobře, ale za minutu bylo po závodě. Chvilku trvalo, než jsem se z pádu oklepal, ale pak jsem si řekl, že bych si mohl aspoň kvalitně zatrénovat.

To se pak povedlo?

Jel jsem úplně poslední, ale dokázal jsem se dotáhnout na předposledního závodníka. Šlapal jsem do té doby, než mě z okruhu stáhli rozhodčí, což byla asi po třech kolech. Takže aspoň něco…

V jakém rozpoložení se nacházíte před závodem s domácími fanoušky?

To uvidím až v neděli ráno při předzávodním rozjetí. Až na kole poznám, jaké budu mít odpoledne nohy.

Na co si v závodě se světovou elitou troufáte?

To přesně nevím, ale bych spokojený s umístěním v první desítce. Při prvním evropském Světovém poháru v Zonhovenu v Belgii jsem dojel čtrnáctý, takže jsem nebyl za nejlepšími příliš daleko.

Věříte, že v silné konkurenci Belgičanů a Nizozemců můžete dojet vepředu?

Párkrát se mi to už povedlo, ale rozhodně to není tak, že bych se mezi prvními objevoval pravidelně. Rozhodně je při každém startu můj cíl. Uvidíme.