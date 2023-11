Závodem týmových štafet má v pátek v Pontchateau začít mistrovství Evropy v cyklokrosu. Šampionát v Bretani je ale v ohrožení a jeho program může doznat změn s ohledem na nepříznivé počasí, které s sebou přinesla bouře nazývaná v západní Evropě Ciarán. Na svědomí už má i několik obětí.

Michael Boroš při vítězství na nedávném mistrovství ČR v Mladé Boleslavi | Foto: CPA

Po pátečních štafetách jsou v sobotu na programu závody juniorek, mužů do 23 let a elitní ženské kategorie, v neděli by se pak měli utkat o medaile junioři, ženy do 23 let a muži v elitní kategorii. Všechno ale může být nakonec jinak. Vítr dosahuje v poryvech rychlosti až přes 200 kilometrů v hodině, ostatní sportovní události v regionu už byly zrušeny. Bouře si ke čtvrtečnímu večeru vyžádala už nejméně sedm obětí na životech.

"Podle předpovědi hrozí i nadále velký vítr, na pátek a sobotu až 100 kilometrů v hodině. Věřili jsme, že dnes půjdeme na trať, ale bylo nám řečeno, že organizátoři budou rádi, když se povede zpřístupnit trať v pátek hodinu před závodem," sdělil ČTK reprezentační trenér Petr Klouček.

Posunout celý šampionát tak, aby zasahoval do příštího týdne, není reálné. "Jestli se pojede, tak se třeba ten program nějak přeskládá, ale do neděle to musí být odjeté. Snad to nakonec nebude až tak hrozné a pojedeme," věřil Klouček.

Ťoupalík a Zemanová. Při startu sezony bylo cyklokrosařům v Kolíně horko

Organizační výbor má situaci během dneška vyhodnotit. "Máme určité obavy," připustil koordinátor šampionátu Bernard Clouet ve středu pro deník Het Laatste Nieuws. "Ale co můžeme dělat jiného, než čekat? Budeme o tom jednat a rozhodneme, zda bude možné jet."

Na západě Francie se má představit 22 českých reprezentantů, zastoupení nebude mít Česko jen v elitní ženské kategorii. Největší medailovou nadějí je v kategorii do 23 let Kristýna Zemanová. Mezi mužskou elitou se představí Michael Boroš a Jakub Říman. "Žádný zdravotní problém na poslední chvíli nenastal, všichni by měli být připraveni jet," potvrdil Klouček.

Z týmu má dobrý pocit. "Rozhodně lepší než loni. Myslím, že hlavně v mladých kategoriích jsme na tom lépe a máme více těch lepších závodníků v juniorech i juniorkách, ale i ve třiadvacítce," pochvaloval si Klouček.

Želízkem hlavně Zemanová

Hlavním medailovým želízkem je Zemanová, držitelka bronzu z MS ze závodu do 23 let na začátku února v Hoogerheide. "Kristýna jednoznačně dokazuje, že patří ke špičce. U ní určitě pomýšlíme na medaili, ale nebude to mít snadné. Pojede Britka Zoe Bäckstedtová, jsou tam i některé dobré juniorky, které přešly do třiadvacítky, také Francouzi jsou doma vždy lepší doma než kdekoliv jinde," poznamenal Klouček.

"Myslím si ale, že máme výborné závodníky i mezi klukama do 23 let. Matyáš Fiala závodnicky vyspěl, je tam Vašek Ježek, uvidíme. Bude to pro nás i trochu takový odrazový můstek směrem k domácímu mistrovství světa v Táboře. Je to první závod, v němž se změří závodníci s tou širší špičkou, i když bude chybět pár Američanů, Kanaďani a někteří další," řekl Klouček.

Zářivá historie, šedivá současnost. Cyklokros bez Štybara, sport v úpadku

Na trati v Pontchateau se v minulosti jezdily závody Světového poháru, také mistrovství světa a již v letech 2005 a 2016 se tam konal i evropský šampionát. "Trať je tak z 90 procent stejná. Z týmu ji však pamatuje asi jen Michael Boroš a já," podotkl Klouček s úsměvem. "Je rychlá, široká, přehledná, ne příliš technická, jsou tam táhlá stoupání, která se dost zajídají. Rozhodně je více fyzická než technická," doplnil Klouček.

Složení týmu pro štafetu zatím neprozradil. "Máme zhruba jasno, ale ještě to neví závodníci, takže si to nechám zatím pro sebe. Jsme však domluvení, že nepojede Bory (Boroš)," uvedl Klouček.