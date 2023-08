Nad Tatrami hřmělo, ale nakonec se mohlo závodit. Štrbské Pleso o víkendu hostilo už šestý ročník populární běžecké série s názvem Red Bull 400. Na stupních vítězů se objevili Slovinci, Češi a samozřejmě i domácí Slováci.

Závod Red Bull 400 na Štrbském Plese, ročník 2023 | Foto: Red Bull Content Pool/Filip Nagy

Z triumfu v nejsledovanějším závodě mužů se radoval Luka Kovačič, zkušený slovinský reprezentant. "Je to úžasné, dopadlo to nejlépe, jak mohlo," smál se známý běžec do vrchu.

Trať dlouhou 400 metrů s převýšením 140 metrů pokořil ve finále za 3:17,9 minuty. V drtivém finiši porazil svého parťáka a krajana Klemena Španringa. Třetí skončil domácí obhájce Jozef Hlavčo.

V kategorii žen se radovala Slovenka Bronislava Chrappaová. "Běžela jsem teprve podruhé a neměla moc velké očekávání," líčila.

Akce na skokanském můstku přilákala do Tater rekordní účast. Do boje proti časomíře se pustilo 1162 závodníků, což je slovenské maximum. Nakonec se umoudřilo i počasí - dopolední bouřku postupně vystřídalo sluníčko.

Zájem byl tak vysoký i proto, že akcí s názvem Red Bull 400 po koronavirové epidemii výrazně ubylo - z kalendáře zmizely běhy v Liberci, Německu i Polsku. Nad dalším osudem tohoto seriálu se vznáší otazník.

Tisíc odvážných běžců do můstku. Speciální fotogalerie z Red Bullu 400 v Liberci

Do individuálního závodu na Štrbském Plese zasáhlo 34 nadšenců z Česka (26 mužů a 8 žen). Nejlepšího výsledku dosáhl Filip Bulušek, jenž obsadil šesté místo.

Na pódium se dostaly také dva týmy ve štafetách. Půlkaři, atleti Lukáš Mottl, Vojtěch Mlynář, Kryštof Duchan, Kryštof Hübner, smetli domácí favority a slavili zlato v kategorii mužů, když dosáhli skvělého času 2:23. Bronz pak vybojovala smíšená štafeta ve složení Barbora Klempířová, Kateřina Klempířová, Filip Danielka, Jan Sibera.