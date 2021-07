Jihočeským krajem se prohnala nevídaná bouře. Padaly stromy, létaly větve. Ráno ležely na stezce, kterou využívají sportovci při cestách mezi Hlubokou a Českými Budějovicemi, celé stromy.

"Spěchám do práce, nevím, jak to projedu," vyprávěla třicetiletá dáma, která první strom obešla po louce, druhým se prodírala i s kolem mezi větvemi."

Na louku už nechci, tam je veliký svah, moc to klouže," vysvětlila, proč zvolila na první pohled obtížnější variantu. "Já vůbec nevím, jak se na Hlubokou dostanu," kroutila hlavou osmnáctiletá slečna, která se odvážně pustila na kole směrem po proudu řeky.

Stezku každý den využívají tisíce sportovců. Každý den po ní jezdí z Hluboké nad Vltavou na kole na zimní stadion v Českých Budějovicích také nový trenér hokejistů Motoru Jaroslav Modrý. Stezku využívají cyklisté, sportovci na kolečkových bruslích, ale také atleti a spousta pěších, kteří si třeba s "hůlkami" ve světě nordic walking vylepšují fyzickou kondici.

Nevídaná spoušť

"Bydlíme tady čtyřicet let, ale takovou bouřku, aby padaly stromy jako sirky, to jsme tedy ještě neviděli," kroutili hlavou nad nevídanou spouští starousedlíci. "Já tu bydlím dokonce od roku 1968. Tohle bylo něco, co nikdo z nás nikdy neviděl."

Jihočeským krajem procházely od jihu prudké bouřky, před kterými varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejvíc zasažené jsou Písecko a Budějovicko.

Po pádu stromů zemřeli dva dospělí lidé při nehodě, když na jejich auto spadl strom. Chtěli pomoci dvěma dětem z jiné rodiny, kterou na kolech překvapila bouřka, a vzali je k sobě do vozu. Děti jsou zraněné v nemocnici. K tragické nehodě došlo v lesnim úseku nedaleko obce Čížová na Písecku.