Pro vyznavače bowlingu to byl úspěšný rok. Češi si v evropské i světové konkurenci budují patřičný respekt. Bylo to cítit i při vyhlášení nejlepších hráčů za rok 2023. Vítězem ankety v kategorii Bowler roku se stal Lukáš Jelínek, aktuální česká jednička.

Bowlerem roku byl vyhlášen Lukáš Jelínek | Foto: se svolením České bowlingové asociace

Dvacetiletý hráč vybojoval na mistrovství Evropy bronzovou medaili a zvítězil i na zlatém turnaji Evropské bowlingové tour, což se mu povedlo jako teprve druhému Čechovi. V rámci celoročního hodnocení tour se umístil na čtvrtém místě.

Letos si tak zahraje EBT Masters, jehož se účastní nejlepších osm hráčů. „Ocenění Bowler roku si velice vážím. Je moje premiérové a zároveň ho považuji za pomyslnou třešničku na dortu za celou vydařenou sezonou,“ radoval se Jelínek.

Jaroslav Lorenc vybojoval s Ondřejem Trojkem a Zdeňkem Minářem bronzovou medaili na mistrovství světa ve trojicích a byli vyhlášeni Týmem roku.

„V roce 2021 byla medaile pro někoho možná překvapením. Loni jsme už na šampionát odjížděli s tím, že se od nás očekává. Jsem moc rád, že se to povedlo,“ hodnotil úspěch družstva Lorenc, který si do sbírky přidal i individuální bronz z ME v soutěži All Event.

Mladík vlétl mezi dospělé jako raketa

Teprve sedmnáctiletý Ondřej Prekop vlétl mezi dospělé hráče jako raketa a patří mu ocenění Objev roku. Ovládl nejen české mistrovství juniorů, ale podařilo se mu zvítězit i mezi muži. Na mistrovství Evropy ECC vybojoval společně s Petrou Otec Hanzlovskou bronz ve dvojicích.

„Minulé období bylo v mé kariéře suverénně nejlepší a zařazení do reprezentace dospělých je zase splněním snu,“ líčil Prekop.

„Máme za sebou období, které můžeme nazvat rokem bronzovým. Ale medaile nás těší stejně, jako by byly z cennějších kovů,“ prohlásil Karel Vopička, prezident České bowlingové asociace. „Kromě zkušených hráčů se na nich totiž podíleli i reprezentační nováčci, kteří jsou velkým příslibem pro budoucnost,“ ocenil práci všech.