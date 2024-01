Bowler Jelínek se celou noc potil. Měl jsem horečku, ale vezu bronz, smál se

/FOTO,VIDEO/ Historicky první individuální medaili na Světovém poháru v kategorii do 21 let vybojoval pro český bowling Lukáš Jelínek. Z Peru si odváží cenný bronz. Po loňském třetím místě na ME mužů a vítězství na turnaji Evropské bowlingové tour je to pro dvacetiletého hráče další velký úspěch.

Bronzový medailista Lukáš Jelínek | Video: se svolením czechbowling.cz