Má hodně přesnou ruku. Dvacetiletý Lukáš Jelínek opět přepsal historii českého bowlingu. V rámci devátého turnaje elitní série Prestige Tour zahrál tak skvěle, že vytvořil český rekord na šest her. Ten má nyní hodnotu 1591 bodů, tedy průměr 265,17 kuželek na jednu hru.

Lukáš Jelínek je dvaceti letech jedničkou českého bowlingu. | Foto: se svolením České bowlingové asociace

Lukáši Jelínkovi se letos daří. V lednu vybojoval bronzovou medaili na Světovém poháru do 21 let v Peru, což byla první individuální medaile pro český juniorský bowling ze světové soutěže.

Před dvěma týdny se mu ve švédské lize, kde nastupuje za AIK Stockholm, podařil další husarský kousek. Zahrál dvě perfektní hry za sebou, což obnáší 24 striků v řadě a 600 bodů.

Takový „majstrštyk“ se mu podařil teprve jako druhému Čechovi. Prvním byl v roce 2016 Jaroslav Lorenc.

Na turnaji české elitní série Prestige Tour, který se hrál v pražské herně Xbowling Prosek Duo, Jelínek na národní rekord Jana Macka, který měl hodnotu 1581 bodů, již v minulosti útočil. Dlouho však jeho snahám o překonání odolával.

„K rekordu jsem se už několikrát přiblížil. Byl to jeden z mých cílů, ale vždycky michybělo pár kuželek. Nikdy se mi to nepodařilo doházet. Teď se mi to v domácí herně a za podpory fanoušků povedlo. Je to úžasný pocit,“ radoval se.