Neskutečně tvrdý duel byl jen po tvrdé povahy. Boxeři si rozdali přes tisíc úderů, víc jich schytal Kazach. Když už se zdálo, že drsnou řežbu budou muset rozseknout až body od rozhodčích, hbitý Kubánec poslal svého soka v posledním kole k zemi.

Život za mřížemi? Nejlepší roky mého života, vzpomíná Tyson. V cele drtil beton

Yerbossynuly byl počítán, ale ještě dokázal vstát a pokračovat. Jenže po pár sekundách přišel pravý zvedák, ze kterého se Kazach už nevzpamatoval. Morrell po vítězném knockoutu musel svému soupeři pomoct do rohu, jinak by se tam ani nedošel

Yerbossynuly, pro kterého to byla první porážka, putoval po nakládačce od kubánského šampion rovnou do nemocnice Hennepin County Medical Center v Minneapolis. Lékařské vyšetření následně přineslo hrozivou diagnózu: Krvácení do mozku a jeho poškození. Kazašský boxer je v kritickém stavu a musel být uveden do umělého spánku.

Za život Yerbossynuly se modlí i přítel a boxer Nico Ali Walsh, vnuk legendárního Muhammad Aliho.

Morrell vs. Yerbossynuly:

Zdroj: Youtube

Kazachovi se už ve druhého kola spustila z nosu krev, která se téměř celý zápas nezastavila. Později jeden ze sekundářů řekl, že chtěl boj zastavit, jenže viděl, že Yerbossynuly chce pokračovat.

„Vlastně jsem už měl ručník v ruce,“ popsal Emanuel Savoy podle ESPN. „Ale Aidos chtěl pokračovat, řekl to i rozhodčímu. I hlavní trenér chtěl, aby pokračoval. Ocenil jeho výkon a řekl, že je v pořádku. Myslím si, že Aidos chtěl bojovat až do konce.“