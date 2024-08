Boxerská legenda Mike Tyson (vlevo) se vrací do ringu. Ve svých 58 letech si to rozdá s mladším krajanem a slavným youtuberem Jakem Paulem.

Oliver Gold dnes 13:00

Každodenní dřina, ze které běhá mráz po zádech. Legendární boxer Mike Tyson byl již ve svém mládí ztělesněním svalnatého monstra, jehož forma v ringu rostla každým dalším zápasem. Málokdo si ale tehdy dokázal představit, co všechno stálo za jeho bohatou výstavou zlatých pásů. A co dnes? Čtyřfázové tréninky už si slavný Američan nejspíš nestřihne, nicméně ani na prahu šedesátky nehodlá polevit. A jeho velký návrat do akce je doslova na spadnutí.