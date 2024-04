Nevyhrál, přesto strhl veškerou pozornost na sebe. Gruzínský boxer Lasha Guruli se na mistrovství Evropy v Bělehradě postaral o pořádný rozruch. Ve finále způsobil velké pozdvižení, když na protest proti neobjektivnímu rozhodování odmítl pokračovat v zápase proti ruskému soupeři Tarkhanu Idigovovi.

Gruzínský boxer Lasha Guruli (vlevo) odmítl na protest pokračovat ve finálovém zápase s Rusem Tarkhanem Idigovovem. | Foto: Profimedia

O víkendu vyvrcholilo mistrovství Evropy v boxu, na kterém se mohli představit Rusové i s národními symboly, tedy s vlajkou a hymnou. Vše bylo v souladu s rozhodnutím Mezinárodní boxerské asociace (IBA). Třebaže ve většině jiných sportů mohou Rusové kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině soutěžit jen s neutrálním statusem, pokud vůbec. Boxu ovšem šéfuje Rus Umar Kremlev, které bývá označován za člověka blízkého ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Lasha Guruli odmítl společnou fotku s medailisty:

Zdroj: Youtube

Už to vyvolalo obrovské rozpaky. Co ale následovalo ve finále váhové kategorie do 67 kg, to se jen tak nevidí. Ruský boxer Tarkhan Idigovov získal zlatou medaili a evropský titul poté, co jeho soupeř Lasha Guruli na protest proti bodování zápas předčasně ukončil.

Z ringu na operační sál. Bytyqi přišla o světový pás, navíc utrpěla zlomeninu

Gruzínec považoval vedení finále za nespravedlivé, a tak odmítl nastoupit do třetího kola. Zápas tedy vzdal a Idigov se stal mistrem Evropy. Oba boxeři na sebe mají pifku. Loni se utkali ve čtvrtfinále mistrovství světa v Taškentu, které mimochodem Češi bojkotovali, a tam slavil Guruli.

Medaili sundal a odešel

Bojkot se přenesl i do slavnostního ceremoniálu. Po předání medailí a zahrání ruské hymny si Guruli sundal stříbrnou placku z krku, sice si potřásl rukou s Idigovem, ale pak odmítl vedle něj pózovat na společné fotografii vítězů a radši zmizel.

„Tento incident odráží širší obavy o spravedlnost ve sportu,“ píše server Nový Hlas Ukrajiny, zatímco ruský web RIA Novosti informuje o tom, že Gruzínec prostě jen nemohl v boji dál pokračovat.

Pro zajímavost, zmatek na šampionátu v Srbsku nastal i při slavnostním vyhlášení jedné z ženských kategorií. Juliji Chumgalakovové byla vypnuta ruská hymna a vítězka se na stupních rozplakala. Problém způsobil výpadek elektřiny, i podle samotných členů ruské výpravy nešlo o žádný úmysl.