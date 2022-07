Když přijel do Londýna, aby se podílel na propagaci svého srpnového odvetného duelu s Anthonym Joshuou, zdobil ho nový účes. Pravou stranu hlavy má vyholenou, nalevo má sčesanou nezbedně působící čupřinku. Význam této image však nemá s nezbedností nic společného. „Je to tradiční válečnický účes ukrajinských kozáků,“ vysvětlil Oleksandr Usyk.

Od jednoho z nejlepších boxerů planety nejde o módní gesto, kterým by se chlubil na sociálních sítích. Pro Usyka má tento účes hlubší význam. Když jeho vlast napadli ruští agresoři, patřil k těm hvězdným sportovcům z Ukrajiny, kteří neváhali a připojili se k ozbrojeným silám. Během několika málo hodin pochopil, že boj v ringu je něco úplně jiného než nefalšovaná válka.

„Děti se mě ptaly: Tati, proč náš chtějí zabít? A já nevěděl, co jim na to říct,“ řekl Usyk v rozhovoru pro list The Guardian. „Teď už moje rodina není na Ukrajině, ale spousta mých přátel stále ano. Mluvím s nimi každý den. Je pro mě nesmírně důležité, aby byli v bezpečí. Já sám se hned po zápase vrátím zpátky domů,“ svěřil se novinářům.

Nechtěl odjet, přesvědčili ho spolubojovníci

Nezměnil se jen jeho účes. Ještě loni na podzim, když britského poloboha v těžké váze Joshuu porazil poprvé a získal tak do držení mistrovské pásy čtyř organizací, působil na veřejnosti zcela jinak. Žertoval, často se smál. Nyní na všechny otázky odpovídal vážným hlasem a dříve běžnými úsměvy skrblil. Ukrajinskému národnímu hrdinovi se letos 24. února změnil život, stejně jako všem jeho krajanům.

Usyk se spolu s dalším slavným boxerem Vasilijem Lomačenkem okamžitě po vypuknutí ruské invaze přihlásili o zbraň. Obdivovaný mistr světa patroloval na ulicích se samopalem přes rameno a neustále přemítal, co se bude dít, když se ocitne v ostré akci. Tady by mu jeho drtivé pěsti a skoro dvoumetrové rozpětí paží moc nepomohly.

„Denně jsem se modlil. Prosil jsem Boha, aby mě nikdo nezabil, ať na mě nikdo nestřílí. A ať já nemusím střílet na někoho jiného,“ popsal Usyk nejnáročnější chvíle svého života. Přesto se pětatřicetiletý tvrďák nechtěl uchýlit do bezpečí, byť příprava na celosvětově sledovaný souboj s Joshuou mu skýtala ideální důvod.

Usyka přesvědčili až jeho spolubojovníci. „Nechtěl jsem opustit svou zemi, své město. Pak jsem šel do nemocnice navštívit zraněné vojáky a ti mě žádali, abych šel boxovat s Joshuou za naši vlast. Říkali mi, že když pojedu, pomůžu tím Ukrajině mnohem víc, než kdybych zůstal,“ řekl olympijský vítěz z Londýna, jenž v profiringu v devatenácti zápasech nepoznal porážku.

Ruští vojáci mu vyrabovali dům u Kyjeva

V březnu se tak vydal na tréninkový kemp do Polska, ale válku za sebou nenechal. Neustále se mu připomínala. Třeba když se v médiích objevila zpráva, že ruští vojáci vyrabovali jeho dřívější dům v městečku Vorzel nedaleko Kyjeva. „Ve skutečnosti to nebyl můj bývalý dům, ale současný. Pořád je můj a je pravda, že se do něj vloupali Rusové, všechno zničili a chvíli tam bydleli,“ zavzpomínal znechuceně.

Vzhledem k tomu, co po zuby ozbrojení vyslanci Putinovy říše na Ukrajině provádějí, není se co divit, že Usyk pro ně nemá příliš pochopení. Nedávno přitom jeden ruský zajatec vyprávěl, že je velký fanoušek boxu a když se dozvěděl, že Usyk a Lomačenko bojují proti invazi, začal prý pochybovat o tom, co do něj hustila domácí propaganda.

Boxerského šampiona to nedojalo. „Já prostě nevěřím tomu, co říkají. Rusové lžou. Doma ukazují, jak bombardují vojáky, ale ve skutečnosti střílejí na civilní domy, na nemocnice. Před pár dny dopadly v Kyjevě bomby na dům plný civilistů, v Kremenčuku stříleli raketou na obchodní centrum. Jejich vojáci přitom v televizi vykládají, že Ukrajinci střílejí po sobě. Takže jim nevěřím,“ je Usyk rezolutní.

Joshua plánuje překvapení, šampion je v klidu

Je k neuvěření, že se za těchto okolností dokáže soustředit na box. V srpnu totiž nepůjde jen o „obyčejný“ titulový zápas. Celá Ukrajina čeká, že Usyk pozvedne náladu v těžce zkoušené zemi. Tak jako loni, když si pro mnohé překvapivě poradil s favorizovaným Joshuou, který toho v těžké váze odboxoval o poznání víc.

Brit teď slibuje, že v odvetě bude mnohem agresivnější a na Usyka čeká nemilosrdné K. O. „Jen ať dál sní,“ poznamenal Usyk s náznakem někdejšího suchého humoru.

Podle něj je Joshua v ringu předvídatelný. „Pečlivě jsme analyzovali náš první zápas, ale soustředíme se jen na moje chyby. Vůbec se nezabývám tím, jestli chce Joshua přijít s nějakou novou taktikou. Tvrdě na sobě pracuji a věřím, že s boží pomocí dosáhnu svých cílů,“ uzavřel Usyk. Je jasné, že v tu chvíli nemluvil jen o boxu.