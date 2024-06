Bankrot. Celá řada sportovců to zlověstné slůvko důvěrně zná, nemálo z nich po ukončení závodní kariéry zahučelo do temné pasti finančních průšvihů. Stačí pár špatných tipů, malé zkušenosti a nedůvěryhodní rádci a „kámošové“, a problém je na světě. Leckdo takhle přišel téměř o vše, co vydělal dřinou na sportovním poli.

Přesně to potkalo i Bradleyho Wigginse, britskou legendu dráhové i silniční cyklistiky. Začátkem června soud vyhlásil jeho bankrot, čímž vyvrcholily několik let se táhnoucí finanční i psychické trable jediného muže v historii, který dokázal v jednom roce získat olympijské zlato a triumfovat na Tour de France. Smutná zpráva.

Bradley Wiggins o dopingu v cyklistice:

| Video: Youtube

„Přišel úplně o všechno,“ řekl britským médiím Wigginsův právník Alan Sellers. „Nevím, kde spal včera a kde bude spát zítra. Putuje po kamarádech a příbuzných,“ popsal. Slavný Brit pak dočasně našel útočiště u své bývalé manželky Catherine, s níž má dvě děti a mj. i společnou podnikatelkou minulost. Jejich firma, vlastnící ochranné známky na Wigginsovo jméno a přezdívku Wiggo, zbankrotovala už v roce 2020.

„Je na dně,“ řekla Catherine o bývalém partnerovi. Dům, v němž bydlí, je stále zčásti napsaný i na ex-manžela, a ona ho teď musí kvůli jeho problémům prodat. „Je to strašné, ale člověk si alespoň představí, čím teď Brad prochází. Doufám, že lidé mu místo odsouzení projeví soucit,“ dodala s tím, že i když jsou rozvedeni, pořád jí na Wigginsovi záleží.

Boj s osobními démony

Dlouho se přitom zdálo, že pětinásobný olympijský vítěz dokázal své sportovní úspěchy výhodně zpeněžit. Jistě, cyklisté nevydělávají tolik peněz jako třeba špičkoví fotbalisté, ale ještě v roce 2017 bylo Wigginsovo jmění odhadováno na 13 milionů liber, tedy bezmála 400 milionů korun. Měl mj. dům na Mallorce, také o něj už přišel.

Celou kariéru bojoval s osobními démony. Těžko se vyrovnával s tím, že jeho otec Gary (také byl profesionálním cyklistou) opustil rodinu, když byly Bradleymu dva roky. Čtrnáct let pak o něm neslyšel a když v roce 2008 Gary zemřel, syn mu nešel na pohřeb.

Už po prvním olympijském zlatu na dráze v roce 2004 se Wiggins těžko vyrovnával s náhlou slávou a propadl alkoholu. „Až když se nám narodilo dítě, řekl jsem si, že bych měl převzít odpovědnost a vydělat nějaké zasr… peníze,“ vzpomínal po letech.

Jeho cyklistická sláva kulminovala v roce 2012, když na domácí olympiádě v Londýně vyhrál silniční časovku a ještě předtím opanoval Tour de France. V tom samém roce navíc triumfoval i v dalších prestižních kláních, jako Paříž–Nice, Tour de Romandie a Critérium du Dauphiné. Stal se z něj jeden z nejobdivovanějších sportovců planety.

Šampion s křehkou duší

Svou proslulost nesnášel lehce. Když dostal od královny rytířský titul, tak vtipkoval, že ho bude používat jen z legrace. „Cítil jsem se méněcenný. Ten titul se mnou dostali lidé, kteří dosáhli historických úspěchů třeba ve vědě, a já jen vyhrál cyklistický závod,“ popisoval své pocity.

Ač byl na vrcholu, pořád ho pronásledoval pocit, že si své triumfy a slávu nezaslouží. Říká se tomu „syndrom podvodníka“ a Wiggins později o svém boji s tímto strašákem natočil dokument pro BBC. I jinak měl tento vášnivý sběratel starých skútrů a kytar dost komplikovaný vnitřní život, k čemuž se přidala – jak jinak u elitního cyklisty – opakovaná obvinění z dopingu.

„Když jsem usedl na kolo, nebylo sebevědomějšího závodníka. Na kole ze mě byl někdo jiný, ale nebyl jsem to já. Vlastně celá má kariéra byla útěkem před minulostí,“ zmínil loni v prosinci, jak ho pronásledoval zničený vztah s otcem a z toho plynoucí pocit méněcennosti. Nakonec kvůli tomu prý na kolo úplně zanevřel.

Jeho finanční problémy rostly několik let a nakonec vyústily v aktuální bankrot a hrozbu, že v dražbě možná přijde i o své medaile a trofeje. To se stalo například tenistovi Borisi Beckerovi, který skončil dokonce za mřížemi. Tak daleko to u Wigginse snad nedojde, přesto je pád někdejší cyklistické modly mimořádně smutný.