S házenkářským Mostem má sedm českých titulů a před sebou další příjemnou motivaci. Brankářka Černých andělů Dominika Müllnerová si zachytá o Ligu mistrů. „Mám velkou radost,“ hlásí házenkářka s číslem 31 na zádech.

Mostecká házenkářka Dominika Müllnerová. | Foto: DHK Baník Most

Müllnerová je nejúspěšnější Černý anděl. Jako jediná má v dnešním týmu všech sedm českých titulů, má i zlato z Challenge Cupu, velké zkušenosti z poháru EHF a teď kouká na Ligu mistrů, kam se Most poslední roky snažil neúspěšně dostat. Tentokrát to vyšlo. Pomohly skvělé výkony Černých andělů a také skutečnost, že v případě úspěchu, by se soutěž hrála na chomutovském zimním stadionu, který vyhovuje regulím vrcholné evropské soutěže.