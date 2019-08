Přitom Češi nezačali zle. Na mezičasech se pohybovali s nevelkým časovým odstupem a na místech, které průběžně znamenaly olympijskou jistotu. Jenže v závěrečné pasáži dostali vlnu od Kubánců, kteří jeli vedle nich v sedmé dráze.

„Ve vlně už nešlo jet, proto to tak dopadlo,“ říkal nevesele mladší ze sourozenců Petr Fuksa. „Zlomilo nás to. Asi fyzicky i psychicky. Když vás vlna přejde, je hotovo. Do té doby nám to šlo docela dobře. Kdybychom jeli na druhé straně kanálu, kde to nebylo tak rychlé, třeba bychom vlnu nedostali a bylo by to lepší.“

Jak to vlastně vypadá, když posádka „chytne“ vlnu? „Loď se začne házet ze strany na stranu a nemůžete zabírat. Hodně vás to stahuje k bójím, tam se nedá moc pádlovat, abychom nebyli diskvalifikovaní,“ krčil rameny háček posádky, která nakonec marný boj vzdala a dojela se ztrátou 21,47 sekundy.

Je možné vlně předejít? „Dá se to,“ připustil Petr Fuksa. „Ale museli bychom jet rychle. To jsme bohužel nejeli… Na rozdíl od včerejška foukalo proti, což nám moc nesedí, a asi jsem trochu vytuhnul.“

Martin Fuksa má šanci spravit si medailí chuť na singlu. „Myslím, že jo. Doufám,“ dodal Petr.