Čekal jste tak jednoduchý zápas?

Upřímně ne. Úplně jednoduché, jak vypovídá výsledek, to zase nebylo. Brazilci mi ale už připadali unaveně. Moc s námi neběhali a my toho rádi využívali. Dovolovali jsme jim pouze těžké koše. Výhra o dvacet dva je úplná paráda. Teď jsme tu skupinu zamotali. Proto je dobré, že jsme si pořádně vylepšili skóre. Je to otevřené.





Ve druhém osmifinále si můžete dovolit prohru s Řeckem. Až o 11 bodů. Co na to říkáte?

Když nedojde k nějakým harikiri a USA porazí oba soupeře, tak budeme vážně ve hře o postup do čtvrtfinále. My jsme před utkáním na nějaké vylepšení skóre ani nepomysleli. Hlavně jsme chtěli vyhrát. Klidně o jeden. To se nám podařilo, což znamená další obrovský úspěch pro český basketbal. Hrajeme skvěle a ten pobyt si chceme v Číně co nejdéle prodloužit. Jedeme dál.





Před utkání se omílal starší věk Brazilců. Projevilo se to nějak?

Jasně mají v týmu nějaké veterány, ale stále jsou v dobré kondici. Dnes ale na ně asi nějak dolehla únava. Na druhou stranu my jsme fakt hráli perfektně. Jednoduše nás nestíhali.





Kladli jste důraz na začátek?

Nějak extra ne. Říkali jsme si, že když to bude vyrovnané, tak se musíme s nimi co nejdéle držet. My jsme ale celý zápas vedli, takže nebylo potřeba. Ve čtvrté čtvrtině už vypadali, že sami nevěří tomu, že by ještě mohli něco s nepříznivým vývojem udělat.

Stará sportovní pravda říká, že nejlepší recept na výhru je neprohrávat.

Když se vede od první do poslední minuty, tak se nemůže prohrát. Takhle se to lehce řekne, ale je těžké to naplnit. Nám se to povedlo. Navíc na mistrovství světa. Tak to zní jako sen. Není to ale už žádné překvapení. Celý tým hraje na šampionátu skvěle. I kluci z lavičky udržují v týmu parádní atmosféru. Jsem strašně rád, že mohu být součástí takového týmu.





Turci se pro prohře s Amerikou ocitli na psychickém dně. A co váš tým, byl po výhře nad Tureckem na vrcholu?

Hrajeme v celkové pohodě. Máme skvělou týmovou chemii. Nemyslím si, že výhra nad Tureckem na to měla nějaký zásadní vliv. Vždyť jsme vlastně prohráli jenom první utkání s Amerikou. Od té doby jenom vítězíme. Teď nesmíme usnout na vavřínech. Máme sice velmi dobrou výchozí pozici pro utkání s Řeckem, ale pozor oni mají výborný tým. I když prohráli s Brazilci. Žádné počítaní bodů, půjdeme na výhru. V opačném případě by nás to mohlo zabrzdit.





Chápete prohru Řecka s Brazilci?

Potom, co dnes předvedli, tak to nechápu.





Měl jste v průběhu utkání nějaké pochyby?

Obával jsem se nástupu do druhého poločasu. Aby se Brazilci neutrhli jako Turci. My jsme to ale zvládli s bravurou. Nejenže jsme vedení udrželi, ale dokonce jsme ho posunuli až ke dvaceti bodům. Ještě jednou mě lehce zatrnulo. A to když nám dal stejný hráč ve třetí čtvrtině dvě trojky za sebou. Byl to asi poslední náznak nadechnutí. Tomáš Satoranský nás ale skvěle podržel. Vzal to na sebe a dal důležitou trojku.

Probírali jste v kabině nutnost dobře vstoupit i do druhé půle?

V šatně jsme se o tom nebavili. Spíš to byl můj vnitřní pocit. Kluci, co šli na hřiště, mé obavy rychle rozehnali.





Ukázala se jako klíčový moment vaše šňůra z 28:26, na 41:26…

Podle mě jednoznačně. Jak jsme se dostali na dvojciferný rozdíl, oni začali ještě víc ztrácet půdu pod nohama. Pak už jsme vedení jenom navyšovali, nebo přinejhorším udržovali.





V závěrečné čtvrtině připomínal váš výkon exhibici. Napadlo by vás i to, že si budete vylepšovat skóre?

A ještě proti Brazilcům a ještě v osmifinále. Před začátkem šampionátu určitě ne. Jsme ale v obrovské euforii, což se projevuje na naší hře. Chtělo by to ještě zužitkovat. Kdybychom to posledním zápasem zkazili, to by nás mrzelo hodně.





Trochu nečekaně si zahráli všichni z turnajové dvanáctky.

Je pravda, že trenér ke konci vypustil na hřiště celou squadru. S Tomášem Křížem jsme tam byli jediní, kteří před tím nějaké minuty odehráli.

Takže se trenér nebál, že nerozehraní hráči mohou něco ztratit z náskoku?

Myslím, že jsme svůj part zvládli. Pro kluky je to odměna za to, jak podporují tým. Je super, že jsme si zahráli všichni i to, že nám věřil.





Zahrál jste si čtyři minuty a dal hned pět bodů. Znamená to, že vaše sebevědomí roste i na lavičce, ruku v ruce s tím týmovým?

Určitě. Ten pohodový stav se přenesl i na nás, co jsme nehráli. Daří se celé základní pětce, i dalším klukům užší rotace. Jen škoda zranění Blakea.





Líbilo se vám v Šanghaji?

Jako, že bychom tam hráli čtvrtfinále?





Přesně tak.

Chtěl bych se tam samozřejmě vrátit. Dostat se do čtvrtfinále mistrovství světa to by bylo něco fantastického.





Českých fanoušků v Šen-čenu ubylo. Přesto byli slyšet.

Já slyšel jenom je. Jestli tam Brazilci nějaké měli, tak já je neslyšel. Asi byli opaření z toho, jak se zápas pro jejich tým vyvíjel. Ti naši byli zase skvělí, přestože nebyli v takovém počtu jako před tím na zápasech v Šanghaji.