Mráz a špína v bývalém sovětském gulagu, ponižování ze strany dozorců i lékařů, ale také pocit, že je jen bezmocnou hračkou v globální hře velmocí. Jedna z nejlepších amerických basketbalistek všech dob Brittney Grinerová chystá knihu o svém uvěznění v Rusku, které šokovalo svět. Slavná hráčka otevřeně promluvila o tom, co prožila a jak dokázala v putinovských kriminálech přežít.

Nechtělo se jí vstávat z vyhřáté postele, ale musela stihnout letadlo. Rozloučila se s manželkou, odjela na letiště ve Phoenixu a po mnohahodinovém letu se ocitla v Moskvě. Chtěla jen přestoupit na spoj do Jekatěrinburgu, kde už dlouhá léta hrála a sklízela obdiv jako jedna z nejlepších basketbalistek světa. Z rodné Ameriky takhle cestovala do Ruska a zpátky mnohokrát, šlo o nutnou součást jejího povolání.

Tentokrát to ale mělo být jinak. Psal se 15. únor 2022 a Brittney Grinerové se život proměnil v nefalšovanou noční můru.

Procházela letištní kontrolou a hned jí bylo jasné, že vzbudila pozornost celníků. Černoška s dlouhými dredy, vysoká 206 centimetrů a s rozpětím rukou větším než má LeBron James, skutečně nepůsobila moc „rusky“. Grinerová byla nejdřív v klidu, ale jen do chvíle, kdy pátraví zřízenci nalezli v jejích zavazadlech dva zapomenuté zásobníčky s konopným olejem.

„Hned jsem si řekla, do pr…, tohle bude špatné,“ popsala slavná basketbalistka osudové okamžiky v obsáhlém rozhovoru pro New York Times. A bylo to ještě horší. Zatímco její manželka Cherelle, její agentka i všichni příbuzní a známí spokojeně spali na druhém konci světa, ona byla zadržena za držení drog. Začalo neskutečné martyrium.

Myšlenky na sebevraždu

Střet svobodomyslné Američanky, otevřeně se hlásící ke své homosexualitě, s ponurým represivním aparátem putinovského Ruska, kde je každá „jinakost“ považována za nemoc či rovnou zločin, nemohl pro Grinerovou dopadnout dobře.

Hned na začátku jí vyšetřovatelé nutili podepisovat dokumenty v ruštině, kterým nerozuměla. Ruský advokát, kterého jí brzy na dálku sehnala agentka Lindsey Colasová, pak hvězdu ženské NBA a dvojnásobnou olympijskou vítězku informoval, že protože u ní bylo nalezeno 0,7 gramu konopí, je obviněna z držení a pašování „významného množství“ drog a hrozí jí až deset let za mřížemi.

U Grinerové přitom šlo o lékařskou marihuanu na předpis, protože jí pomáhala při léčbě zranění. Ruské úřady ovšem nic takového neznají. Zato víc než dobře vědí, jak zadrženého člověka zkrušit a připravit o sebemenší záchvěv důstojnosti. Americká basketbalistka to poznala během kolečka po různých vyšetřovatelích a následně ve vazební věznici.

„V životě jsem si nepřipadala tak špinavá. Bylo to strašné,“ líčila Grinerová, které podle svých slov přemýšlela i o sebevraždě. Přišla o všechny osobní věci s výjimkou trochy šatstva a knížky se sudoku. Za mřížemi trpěla na příliš malé posteli, zvedal se jí žaludek z nechutné řídké kaše s rybou, neměla jak se umýt. Navíc byla neustále pod dohledem, a to i při těch nejintimnějších situacích, což doprovázely posměšné poznámky od strážných.

Válka všechno změnila

Ještě hůř bylo o pár dnů později: 24. února totiž vypukla ruská invaze na Ukrajinu. Grinerové hned došlo, že jako slavná sportovkyně z nepřátelského Západu se stala bezmocnou figurkou v cynické hře Vladimira Putina s globálním rivalem.

„Člověk si neuvědomuje, jaké je být na svobodě, dokud o tu svobodu nepřijde,“ říká Grinerová. „Najednou jsem byla doslova v kleci, netušila, co přijde teď a co přijde zítra. Když jsem uprostřed noci slyšela dveře a kroky vedoucí k mé cele, říkala jsem si: Je tohle ta chvíle?“

Musela podstoupit ponižující tělesná i psychiatrická vyšetření, která v ní oživila vzpomínky na šikanu v dětství, když se výškou i tvarem těla začala odlišovat. Ozývala se její stará zranění, bála se nákazy (ruské věznice jsou prolezlé nemocemi a virem HIV, navíc tam, kde byla Grinerová ve vazbě, měla lékařskou péči na starost osoba s veterinárním vzděláním), nejhorší však byla nejistota a bezmoc.

Basketbalistka cítila, jak se ztrácí její bývalá fyzická forma, navíc ze stresu začala kouřit. Zároveň ale objevila víru v Boha. Dřív měla náboženství spojené hlavně s předsudky a represí, za mřížemi ovšem dospěla k jinému závěru. Požádala o Bibli a dlouze si v ní četla, přičemž na okraje stránek si psala poznámky a jakýsi deník.

Děsivý gulag

Soud s Grinerovou začal v Moskvě 1. července 2022, téměř po pěti měsících ve vazbě. Celému světu bylo jasné, že je její případ úmyslně zmanipulovaný, ona se ale rozhodla přiznat. Ničemu by neprospělo, kdyby ruské úřady veřejně nařkla ze lži. V řeči u soudu se omluvila s tím, že v žádném případě neměla v úmyslu porušit zákon. Soud to nedojalo – Grinerová dostala devět let v trestanecké kolonii.

To už bylo v USA v plném proudu masové hnutí za její osvobození. Prezident Joe Biden čelil kritice, že černošská žena (a navíc lesbička) není pro vládu prioritou. Grinerová alespoň prostřednictvím ojedinělých hovorů s manželkou a kontaktů s ambasádou věděla, že se na ní nezapomnělo. Naopak.

Přesto se nakonec ocitla v někdejším sovětském gulagu v odlehlém Mordvinsku, které její spolutrestankyně výstižně nazývaly „zadnicí Ruska“ (jen trochu peprněji). Ženy bydlely v celách po dvaceti, jedna koupelna připadala na padesát vězenkyň. Grinerová a spol. trávily dvanáct až patnáct hodin denně stříháním látky na uniformy. Mráz, hlad, špína.

„Řekla jsem si, že v sobě musím udusit naději na brzké propuštění. Musela jsem si připustit, že tu budu hodně dlouho, pak bylo snadnější tu situaci akceptovat. Prostě jsem ve vězení,“ vyprávěla Grinerová.

Setkání s obchodníkem se smrtí

V extrémní situaci se učila hledat prchavé chvilky štěstí na nejméně očekávaných místech. Občas se třeba dobrovolně hlásila na úklid sněhu. „Bylo to trochu jako zase posilovat,“ pousmála se. Protože po sprše neměla jak si vysušit vlasy (ve vězení nebyl jediný fén), rozhodla se nechat ostříhat. Ta chvíle u kadeřnice prý byla skoro jako na svobodě.

Spřátelila se s tamní kuchařkou, která jako jedna z mála mluvila anglicky, a dostala se i k trochu příjemnější práci v kuchyni. Díkuvzdání oslavila u uzeného krůtího stehna s rýží a sójovou omáčkou.

Daleko od oprýskaných zdí hrozivého tábora mezitím dlouhé měsíce probíhala složitá jednání mezi americkou a ruskou stranou. Nakonec i ke Grinerové prosákly zvěsti, že brzy poletí domů. A po napjatém čekání na to skutečně došlo. Po tajemném převozu do hlavního města podstoupila ještě jedno extrémně ponižující vyšetření před mužskou stráží (musela se svléknout do naha a nechat se fotit ze všech možných úhlů). Pak ji naložili do letadla a vyčerpaná Grinerová po přistání zjistila, že je v Abú Zabí.

Přivítal jí zástupce americké vlády. Když šli po letištní ploše, potkali muže, který kráčel opačným směrem k letadlu. Grinerové byl jeho obličej povědomý. Šlo o nechvalně proslulého obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, který byl v USA v roce 2012 odsouzen na 25 let. Právě za něj byla slavná sportovkyně vyměněna.

Když se míjeli, But jí potřásl rukou. Grinerová si všimla, jak jsou jeho ruce měkké. Velký rozdíl oproti jejím vězeňským mozolům. Později se dozvěděla, že tento „obchodník se smrtí“ trávil v americkém vězení většinu času kreslením koček.

Zpět do života

Případ Grinerové upozornil na mnoho problémů. Například na astronomicky nerovnoměrné platy mužských a ženských basketbalových hvězd. Zatímco v ženské NBA (hraje se přes léto) si nejlepší hráčky vydělají kolem 200 tisíc dolarů za sezonu, regulemi daný minimální plat v mužské NBA je pětkrát vyšší.

Právě proto šla Grinerová před lety hrát do Ruska, kde brala milion dolarů ročně. Poznala hvězdný život: luxusní restaurace, soukromá letadla, oslnivé večírky. Teď už zná i to, co se skrývá pod načančanou slupkou zdánlivě pohostinného Ruska. Lusknutím kremelských prstů se z obletované celebrity stala bezprávným číslem ve vězeňských záznamech. „Nikdy na to nezapomenu,“ říká s přesvědčením.

Po propuštění se ve Phoenixu hned vrátila k milovanému basketbalu, ale zdravotní následky věznění se projevily. Grinerová ani nedohrála sezonu. Teď se chystá na nový ročník a prý už se konečně cítí jako dřív, alespoň fyzicky. Na duši však navěky zůstanou šrámy.