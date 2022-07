V pátek 1. července začal její soud, dopředu ale bylo zjevné, že případ Grinerové vůbec nesouvisí s tou trochou konopí, která se u ní – možná – našla. Jde o politiku. Prominentní Američanka, navíc černoška otevřeně se hlásí ke své homosexualitě, je symbolem všeho, co pochmurný Putinův režim nenávidí a odsuzuje.

„Bojím se, že tady můžu zůstat navždy,“ napsala Grinerová z vazby americkému prezidentovi Joe Bidenovi. Ten pak hovořil s manželkou zatčené basketbalistky Cherelle a ubezpečil ji, že úřady dělají všechno pro návrat slavné sportovkyně domů. Faktem ale je, že Bidenova vláda čelí ostré kritice za poněkud váhavý přístup k celé kauze.

Klient slavné věznice

Otázka je, co se děje v zákulisí. Nabízí se totiž výměna vězňů, tedy něco, k čemu mezi USA a Ruskem občas dochází. Nedávno byl tímto způsobem propuštěn bývalý mariňák Trevor Reed, odsouzený za údajné napadení ruského policisty, zatímco opačným směrem putoval jistý Konstantin Jarošenko, který se měl coby pilot podílet na obchodu s kokainem a dostal za to dvacet let ve federální věznici.

A tady přichází na scénu Viktor But, muž se zlověstnou přezdívkou „obchodník se smrtí“ a neméně zlověstným knírem. Někdejší poručík sovětské armády, který se vypracoval na nejslavnějšího obchodníka se zbraněmi na světě (v holywoodském filmu ho hrál Nicolas Cage), byl v roce 2012 odsouzen na 25 let a dodnes sedí ve věznici Marion v Illinois. Pro zajímavost: jde o stejný ústav, v němž před lety zemřel nechvalně proslulý mafiánský boss John Gotti.

But skončil za americkými mřížemi kvůli tomu, že dodával zbraně kolumbijským revolucionářům, jejichž organizace FARC je v USA oficiálně označena za teroristickou. Na to doplatil. Vysoký trest totiž dodnes vzbuzuje rozpaky. „Podle mě nebyl teroristou, jen obchodníkem,“ řekla pro New York Times bývalá soudkyně Shira Scheindlinová, která rozhodovala právě Butův případ.

Vzhledem k americké legislativě, ukládající minimálně 25 let vězení každému, kdo prodává zbraně teroristům, neměla soudkyně nakonec na výběr. Teď Scheindlinová patří k těm, kteří podporují možnou výměnu Buta za Grinerovou: „Odseděl si tu dost dlouhou dobu a zájem USA potrestat ho tak byl uspokojen. Podle mě by nebylo špatným vyrovnáním poslat ho domů a dostat k nám lidi, na kterých nám záleží.“

Ruský nátlak

Sluší se totiž dodat, že americká strana usiluje nejen o propuštění Grinerové, ale také Paula Whelana, zadrženého v Rusku už před čtyřmi lety za údajnou špionáž. Ano, But je velká ryba a legenda zločineckého světa, ale za velkou louží není málo těch, kteří by jeho výměnu za dva Američany jen uvítali.

Není tajemstvím, že ruská strana se s Butovým zatčením a odsouzením nikdy nesmířila. „Pan válka“ měl velmi dobré kontakty na lidi kolem Vladimira Putina, jinak by ostatně své krvavé impérium nikdy nevybudoval.

„Americké straně bylo důrazně naznačeno, že je nutné řešit Butův případ, pokud chtějí v budoucnu nějaké další výměny vězňů. Osobně si myslím, že dokud se But nevrátí, tak se z Ruska žádný zadržený Američan domů nedostane,“ uvedl pro New York Times Butův právník Steve Zissou. Podle něj je osvobození kníratého pašeráka pro Rusko nadále prioritou.

Mezitím nadále probíhají demonstrace na propuštění Grinerové, která se zcela (nebo skoro zcela) nevinně ocitla uprostřed nesmlouvavé politicko-diplomatické hry. Rodina této fenomenální basketbalistky nadále věří, že se s těžce zkoušenou Brittney co nejdříve shledá.

Kdo je Viktor But?



Spolehlivých údajů o jeho životě není mnoho, tak silně je osud nechvalně proslulého „obchodníka se smrtí“ prošpikován spoustou historek, dezinformací a výmyslů. S největší pravděpodobností se narodil v roce 1967 v Tádžikistánu, údajně ale může mít ukrajinský původ. Od dětství měl mimořádné nadání na jazyky (plynně ovládal ruštinu, angličtinu, francouzštinu, portugalštinu, arabštinu a perštinu, později ve vězení se měl naučit i další jazyky), což mu pomohlo i ke kariéře v sovětské armádě a podle některých zdrojů i v KGB.



Po rozpadu SSSR se dal na podnikání v letecké dopravě. Nejprve vozil květiny a mražená kuřata, brzy ale pochopil, že skutečné bohatství se skrývá v chátrajících sovětských arzenálech. Jeho flotila desítek letadel dodávala zbraně do válek po celé planetě, nezřídka u něj nakupovaly obě strany konfliktu. Byl schopen dopravit cokoli kamkoli, od kalašnikovů po ponorku. Obchodoval mj. i s Američany, kteří ho později odsoudili. Vydělal miliardy dolarů, byť se spekuluje i o tom, že celý byznys ve skutečnosti řídil pro ruské tajné služby.