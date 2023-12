Brno bude spolupořadatelem mistrovství Evropy volejbalistek v roce 2026. Evropská volejbalová konfederace (CEV) přidělila moravské metropoli organizaci jedné ze čtyř základních skupin, čtyř osmifinálových zápasů a dvou čtvrtfinálových.

České volejbalistky | Foto: Ivo Stejskal

Šampionát se uskuteční v roce 2026 ve čtyřech evropských zemích. Český volejbalový svaz (ČVS) při listopadové kandidatuře usiloval o takzvanou pozici druhého pořadatele. Hlavní kandidaturu podalo Turecko a v zemi obhájkyň titulu turnaj také vyvrcholí. O pořadatelství dalších skupin mají zájem Ázerbájdžán, Rakousko a Švédsko.

O přidělení pořadatelství Brnu informoval předsedu ČVS Marka Pakostu oficiálním dopisem šéf CEV Aleksandar Boričič, oznámil svaz. Dějištěm zápasů ME bude nová brněnská hala na Výstavišti, která se staví a dokončena by měla být na jaře 2026. Z posledního evropského šampionátu budou svěřenkyně řeckého trenéra Jannise Athanasopulose obhajovat osmé místo, respektive čtvrtfinálovou účast.

První velká sportovní akce v Brno Areně

Pakosta už v listopadu avizoval, že přidělení pořadatelství je víceméně formalita. „Je to pro nás velká zodpovědnost a uděláme vše pro to, aby volejbalové týmy, zástupci evropských svazů, fanoušci i televizní diváci viděli, že umíme uspořádat perfektní turnaj," konstatoval nyní šéf českého svazu. „Jsem si jistý, že díky zkušenostem, které máme z pořadatelství celé řady mezinárodních volejbalových a beachvolejbalových turnajů, se nám tyto cíle podaří naplnit a Brno zažije sportovní akci nejvyšší kvality," dodal.

ME volejbalistek se v Česku konalo zatím čtyřikrát. V letech 1949, 1958, 1993 a 1997, kdy se hrálo v brněnské hale Rondo, která nyní po rekonstrukci slouží hokejové Kometě. V roce 2021 bylo Česko spolupořadatelem mužského ME, dějištěm tehdy byla Ostrava.

Volejbalový šampionát žen by měl být první velkou sportovní akci v Brno Areně na Výstavišti. „Jsme přesvědčeni, že se vše stihne a bude se hrát v nové hale. Brno tak dostojí pověsti volejbalového města číslo 1 v Česku," řekl na listopadové tiskové konferenci Jiří Nikodým, předseda představenstva městské společnosti STAREZ-SPORT, do jejíž gesce hala spadá. „Pro novou arénu to bude skvělá zahajovací akce. Musíme se teď pořádně opřít do práce, které před námi není vůbec málo," uvedl po přidělení pořadatelství místopředseda ČVS Martin Gerža.