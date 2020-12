I kdyby ve městě stály hned dvě atletické haly, sportovci je budou využívat dvacet hodin denně. Těmito slovy okomentoval potřebnost chybějícího brněnského stánku pro atlety předseda jihomoravského krajského atletického svazu Luboš Stloukal. Představitelé města i po několika měsících stále vyjednávají o podpoře státu na výstavbu haly. Nedávno jim svitla nová naděje, protože vláda schválila tři dotační programy na rozvoj sportovní infrastruktury ve výši 2,3 miliardy korun.

Atletická hala v Brně



* Vzniknout má u univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích.



* Její kapacita má být okolo dvou tisíc sedících diváků.



* Od konce června letošního roku má projekt stavební povolení.



* Náklady na její výstavbu jsou přes osm set milionů korun.



* Od začátku července je projekt na základě dohody se zhotovitelem stavby přerušený.



* Představitelé města vyjednávají o podpoře státu, po kterém žádají nejméně tři sta milionů korun.

Zástupci Národní sportovní agentury ještě tento měsíc vypíšou program Nadregionální sportovní infrastruktura, který zaměří i na výstavbu atletických hal s kapacitou od jednoho a půl tisíce diváků. Žadatelé mohou získat mezi padesáti a třemi sty miliony korun, právě o tuto nebo i vyšší částku usilují představitelé města od státu. „Situaci pečlivě sledujeme a ve chvíli, kdy bude možné se přihlásit do konkrétního programu, předpokládám, že tak učiníme,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Zástupci města plánují investovat do výstavby haly tři sta milionů korun. Sto milionů má putovat z krajského rozpočtu.

Na základě dohody se zhotovitelem stavby, která má od konce června stavební povolení, představitelé města projekt haly přibližně do konce února přerušili. Kvůli jednání o financování, které řešili hlavně s předsedou sportovní agentury Milanem Hniličkou. „Bavili jsme se i o možnosti individuální podpory, protože jsme nevěděli, jak budou programy vypadat, jestli vyhoví našim potřebám pro výstavbu atletické haly,“ uvedla Vaňková.

S novou halou pro atlety v Brně počítají také představitelé vlády, kteří ho zhruba před rokem zařadili do Národního investičního plánu. „Jedná se o důležitý projekt sportovní infrastruktury nadregionálního významu,“ shrnul mluvčí sportovní agentury Jakub Večerka.

S pokračováním projektu za víc než osm set milionů korun i přes výpadky příjmů města ve výši 2,2 miliardy korun kvůli pandemii koronaviru souhlasí opoziční brněnský zastupitel David Aleš. „Atletika je ve městě na vynikající úrovni, pokud nepostavíme halu, talentovaní atleti nám budou odcházet do Ostravy nebo Prahy. Předpokládám, že si město nenechá ujít přihlášení do dotačního programu, a doufám, že poslanci z kraje budou vyjednávat s vládou tak, aby město na dotaci dosáhlo a získalo co největší možný podíl,“ sdělil Aleš.

Podle předsedy Stloukala podobnou halu, jakou připravují v Brně, jiné město v České republice nemá. „V Praze je hala ve Stromovce, ale není tam zázemí pro diváky ani sportovce. I v Ostravě mají pěknou halu, ale v Brně má být větší kapacita, zhruba pro dva a půl tisíce lidí. Má nabídnout zázemí i kvalitu na pořádání mezinárodních mítinků,“ nastínil Stloukal.

V létě atleti zorganizovali petici za zahájení stavby haly, ke které se připojili i mnozí sportovci z jiných odvětví. Svůj podpis přidali tisícovky lidí včetně třeba bývalé brněnské trojskokanky Šárky Kašpárkové. „Je ostuda, že druhé největší město v České republice ještě atletickou halu nemá. Přitom líheň atletů je tam obrovská,“ komentovala tehdy Kašpárková.