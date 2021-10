„Ve škole mě překvapila paní profesorka. Pogratulovala mi k medaili a přitom jsme se ani neznaly. Když jsem se jí představila, byla úplně nadšená. Ani mě nenapadlo, že by na ekonomce mohl vodní slalom někdo sledovat. Moc mě to potěšilo,“ přiznala studentka pražské VŠE.

„Medaili mám pověšenou v pokoji a pořád na ni koukám. Nějak jsem nemohla uvěřit, co se mi povedlo. Je pro mě jako důkaz - ono se to vážně stalo,“ culila se.

S týmem pak Gabriela pospíchala do Prahy. „Po cestě jsme popíjeli pivko a ještě večer proběhla s kamarády menší oslava. Přišel tam i šampion Váša Chaloupka,“ líčila.

Po závodě se rozběhl kolotoč: gratulace, rozhovory, focení, balení na cestu a do toho ještě dopingová kontrola. „Sestra mě objala hned po závodě. Rodiče, kteří za námi přijeli z Brna, byli nadšení. Cítila jsem, že jsou na mě hrdí. Mamka prý při jízdě pomalu ani nedýchala, a když jsem jí věnovala květinu ze slavnostního ceremoniálu, tak se naplno rozbrečela.“

Sama byla překvapená, jak zvládla rozhodující jízdu. „Byla jsem ve finále jediná Češka, a to člověk cítí pořádný psychický tlak. Jen ke konci – možná mi už na těžké trati docházely síly nebo jsem nebyla tak pozorná – jsem udělala dvě chyby. Celkově to ale byla výborná jízda,“ pochvalovala si.

„Mým cílem bylo v individuálním závodě finále. Byla to poslední šance, protože letos jsem neměla moc dobrou sezonu. Snažila jsem se to nevnímat a načasování formy vyšlo v závěrečném závodě sezony skvěle,“ usmívala se kanoistka.

