„Opatření a režim při olympijských hrách budeme průběžně zpřesňovat. Opřeme se při tom o ty nejpovolanější v oboru,“ říká Martin Doktor, šéf mise Českého olympijského výboru.

Protiepidemiologická opatření pro olympioniky intenzivně řeší profesoři Roman Prymula, Libor Vítek a Jiří Beran, Zdeňka Jágrová, Jarmila Rážová a docent Marian Hajdúch. „Osobně jsem jednal také s ministrem zdravotnictví, panem Adamem Vojtěchem, a hlavní hygieničkou, paní doktorkou Pavlou Svrčinovou. Tým odborníků je vyvážený, věřím, že bude velkým přínosem,“ říká za expertní skupinu šéflékař Českého olympijského týmu Jiří Neumann.

Pro vstup do Pekingu bude třeba ve své podstatě povinné očkování na COVID-19, které je případně vyvážené třítýdenní karanténou. „Proto už dlouhodobě všem sportovcům a možným členům doprovodných týmů s celou Lékařskou komisí ČOV očkování doporučujeme. Stejně jako v nynějších dnech také očkování na chřipku,“ uvedl Jiří Neumann.

Šéf výpravy Martin Doktor dodal: „Bude podstatné, aby účastníci her byli očkovaní, protože jednadvacetidenní karanténa je pro sportovce a jejich týmy nesmysl. Dokážete si představit, že sportovec by před vrcholem své kariéry seděl tři týdny na pokoji a netrénoval?“

Rada expertů by se měla sejít na listopadovém Sympoziu sportovní medicíny v Dřítči. „Zároveň už nyní probíráme všechny možné varianty včetně zdvojeného nezávislého PCR testování nad rámec toho, které jsme už připravili pro olympijské hry v Tokiu, systému nadstandardního testování těsně před odletem a dalších variant. Ve spolupráci s nejpovolanějšími odborníky se zabýváme všemi možnými epidemiologickými opatřeními. Budeme je také samozřejmě konzultovat se sportovními svazy,“ dodal šéflékař Jiří Neumann.

Zároveň Český olympijský výbor na základě jejich dopisů oslovil se žádostí o zapojení odborníků do expertní skupiny také ministra školství Roberta Plagu a předsedu Národní sportovní agentury Filipa Neussera. „Požádali jsme jak ministra školství, tak předsedu Národní sportovní agentury, aby do skupiny jmenovali své odborné zástupce a měli tak podrobný vhled do příprav všech opatření před cestami na zimní olympijské hry v Pekingu,“ uvedl Jiří Kejval, předseda ČOV.