V posledním průzkumu 63 procent Japonců uvedlo, že by OH měly být odloženy. Jen 23 procent odpovědělo, že by se měly uskutečnit v řádném termínu. Obdobný průzkum v pondělí zveřejnila agentura Kjódó a výsledky byly stejné. Téměř 70 procent Japonců uvedlo, že si nemyslí, že by Tokio bylo schopné uspořádat vrcholnou sportovní akci tohoto roku podle plánu.

On-line reportáž ke koronaviru ZDE.

Ochromení sportovního dění po celém světě narušuje kvalifikace ve všech 33 sportovních odvětvích, která na hrách budou. Zatím je rozděleno 57 procent z 11.000 účastnických míst, uvedl dnes Mezinárodní olympijský výbor (MOV). "U zbývajících 43 procent míst bude MOV spolupracovat s mezinárodními federacemi při tvorbě nezbytných praktických změn v jejich kvalifikačních systémech pro Tokio 2020," doplnil MOV, jehož zástupci dnes telefonicky jednali s funkcionáři světových sportovních svazů. Využít se podle MOV mohou žebříčky nebo dřívější výsledky.

Pořadatelé i MOV nadále trvají na tom, že jiný plán než zahájení OH 24. července neexistuje. "Více než čtyři měsíce před termínem her není potřeba dělat žádné drastické rozhodnutí. Jakékoliv spekulace by v této chvíli byly kontraproduktivní. MOV vyzývá sportovce, aby pokračovali v přípravách na olympijské hry v Tokiu nejlépe, jak je to možné," uvedl MOV krátce po odložení fotbalového mistrovství Evropy plánovaného na přelom června a července.





Japonský premiér o konání OH naposledy ujišťoval představitele G7. "Děláme vše, co je v našich silách, abychom se na hry připravili. Chceme uspořádat kompletní akci jako důkaz, že lidstvo dokáže porazit nový koronavirus," prohlásil. Vyhnul se ale odpovědi na otázku, zda se někdo z představitelů G7 ptal na možné zrušení nebo odložení olympiády.

Předseda koordinační komise Mezinárodního olympijského výboru pro OH v Tokiu John Coates popřel dřívější slova člena MOV Dicka Pounda, že konečný verdikt musí padnout do konce května. "MOV nikdy nepotvrdil data, se kterými Dick přišel, a myslím, že Dick už taky vzal tato slova zpět. Všechno směřuje k začátku 24. července," řekl australské mediální společnosti Fairfax.



Prezident Francouzského olympijského výboru Denis Masseglia se ale v pondělí nechal slyšet, že by pandemie koronaviru musela být do konce května na ústupu, aby bylo reálné olympijské hry v řádném termínu uspořádat. Americký prezident Donald Trump tvrdil, že by nákaza mohla ustoupit do července nebo srpna.



Novým koronavirem pocházejícím z Číny se nakazilo téměř 180.000 lidí a přes 7000 jich zemřelo. Epicentrum je nyní v Evropě v čele s Itálií. Vedle soutěží vládní opatření narušují také přípravu olympioniků.