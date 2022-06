"Nepředvedl jsem nejlepší výkon, omlouvám se. Příště to bude lepší show," řekl Procházka bezprostředně po skončení zápasu.

Procházka byl podle sázkových kanceláří favorit, Teixeira ale od začátku potvrzoval zkušenosti a hned v úvodu se mu boj podařilo přesunout na zem, kde byl lepší. V závěru prvního kola český zápasník poprvé soupeři zasadil několik tvrdých úderů. Od druhého kola měli oba borci tržné rány, Procházka nad levým okem, Teixeira na nose.

Procházka je šampionem UFC. Teixeiru „uškrtil“ v pátém kole

Rodák z Hostěradic na Znojemsku na tom byl kondičně viditelně lépe, několikrát ale zaváhal a dovolil soupeři zápas přesunout na zem, kde se Teixeira cítil lépe. Vyrovnaná bitva, ve které na tom byl podle bodových rozhodčích po čtyřech kolech lépe zkušený Brazilec zápasící v UFC od roku 2012, se nakonec rozhodla v samotném závěru posledního kola. Po několika tvrdých úderech Teixeiry se boj opět přesunul na zem a Procházkovi se podařilo přinutit soupeře vzdát.

"Jak jsem řekl před zápasem. Byl jsme připravený to ukončit v prvním i v pátém kole, když to bude potřeba," uvedl Procházka a přiznal, že si při boji poranil levou ruku. "Čekal jsem na příležitost a byl jsem trochu líný to ukončit dříve. Byla to válka, Glover je skutečný bojovník a takové mám rád. Jeho tlak byl neuvěřitelný," řekl Procházka, jenž se před příchodem do UFC stal šampionem japonské organizace Rizin.

Dalším soupeřem Procházky by mohl být bývalý šampion Jan Blachowicz z Polska, který o pás přišel po loňské prohře s Teixeirou. "Pojďme na to Jirko. Bitva o Evropu. Největší boj v historii kontinentu," napsal na Twitteru Blachowicz, který zápas sledoval přímo v Singapuru a bezprostředně po jeho skončení vítězi blahopřál.

"Bylo to trochu přátelské a trochu agresivní setkání. Řekl jsem mu: Miluju tě, Jane. Promluvme si takhle v kleci," přijal výzvu Procházka. "Pojďme to udělat. Vím, jak ho porazit," nebránil se obhajobě titulu proti někdejšímu šampionovi. "Evropa by byla nejlepším místem pro takovýhle zápas," řekl Procházka, který by klidně přijal i odvetu s Gloverem. "Je mi jedno, s kým to bude. Budu připravený."

Na další bitvu by podle Procházky mohlo dojít ještě tento rok. "Ale určitě to nebude hned příští měsíc. Musím si nechat spravit obličej."

