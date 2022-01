Kolik sil vás stálo dohánění tříbrankového manka, které jste nabrali v úvodu druhého poločasu? Nechyběly potom v závěru duelu?

Asi ano. Když vedli o tři góly, bylo to hodně. Sice jsme se dokázali dostat zpátky, ale potřebovali jsme výhru, ne remízu. Nejvíc rozhodující ale byly asi jejich zkušenosti.

Vám osobně se dařilo, vstřelil jste pět branek. Měl jste při té bitvě čas si to užívat?

Pár střel mi tam padlo, za to jsem rád. Ale stále je to o tom, že jsme neuhráli vítězství. Myslím si, že jsme na to měli. Troufnu si říct, že jsme byli lepší, ale neklaplo to.

Co říct celkově k vystoupení týmu na mistrovství?

Myslím, že před tímhle turnajem nám moc lidí nevěřilo. Fanoušci si určitě říkali: No jo, hrají proti Španělsku, Švédsku - uvidíme. Jsem rád, že jsme ukázali všem, že na to máme hrát i s nimi vyrovnané zápasy. Já osobně jsem spokojen s tím, co jsme v Bratislavě ukázali a jsem hrdý na to, jakou hru jsme tady předváděli.

Po celý týden se hodně skloňoval fakt, jak je perfektně poskládaný tým. Od zkušených hráčů po velmi talentované mladíky. Věříte v další perspektivu tohoto kádru?

Určitě máme na víc. V podstatě to bylo vidět i proti Švédsku, se kterým jsme hráli vyrovnanou partii. Letos jsme měli smůlu, že jsme se dostali do skupiny, kde byli takoví giganti. Troufnu si říct, že z jiných skupin bychom postoupili dál. Do budoucna ale máme velký potenciál.