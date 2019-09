Byly to pro vás největší nervy v životě?

Teprve budou, až budeme sledovat utkání Ameriky s Brazílií.

Takže ani zkraje čtvrté čtvrtiny, když Řekové prolomili ten možný rozdíl?

Já myslím, že člověk na hřišti tu nervozitu tolik nevnímá. Větší nervozita je před obrazovkou, takže se na to raději ani nebudu koukat. Doufám, že Amerika vyhraje první čtvrtinu o třicet a bude klid. Zvládli jsme jeden z dílčích cílů. Škoda, že se nám nepovedlo vyhrát, protože Řekové byli k poražení. Nedokázali jsme se ale srovnat s jejich agresivitou a tvrdou obranou.

Prohrávali jste o dvanáct bodů. Jak těžké bylo udržet chladnou hlavu?

V tu chvíli nám pomáhal ten rozdíl, který jsme si zajistili výhrou nad Brazílii. Vždy totiž stačilo dát koš a byli jsme zase o bod nahoře, což byl ten původní plán. Samozřejmě, jsme chtěli tento zápas vyhrát. Ke konci jsme se vrátili do minus dvou bodů a vycítili jsme šanci. Pak ale dali nějakou tu trojku. Nakonec můžeme být rádi, že Boči zachoval chladnou hlavu při šestkách. A pochopitelně kredit zaslouží Saty, kdy vzal dvakrát na sebe těžké střely.

Zatímco proti Brazílii jste proměnili všech pět útoků, tak s Řeckem v nich zaznamenali pouhé dva body. Po pěti minutách jste prohrávali 2:10. Napadlo vás, že v tomto utkání bude obrana důležitější, než kdy jindy?

Každý zápas je jiný. Brazílie přistoupila k zápasu trochu laxně myslím, že nás podcenila. Za to Řecko bylo extrémně nabuzené a od začátku na nás vlétlo. Byli perfektně připraveni, věděli o všech našich akcích.

Ke konci druhé čtvrtiny hvězdný Atentokounmpo obral na polovině o míč Patrika Audu a zasmečoval. Tento moment ale nenakopl Řeky nýbrž vás, když jste otočili stav.

Tam se ukázalo jako důležité, že jsme okamžitě odpověděli. Padly nám tam nějaké trojky.

Vám tam padly.

No vidíte. Dokonce. Ale takový basket dneska je. Těch slepených košů nebo i trojek v něm je hodně. Je to rychlé, ale většinou nějaká šňůra, když tedy není velká, nic neřeší.

Tvrdíte, že jste chtěli vyhrát. Ke konci už jste ale nikam nespěchali, tam jste pochopili, že musíte taktizovat?

Přesně tak. Už jsme hráli dlouhé útoky. Opakuji, ještě nějaké dvě minuty před koncem jsme mohli pomýšlet na vítězství. Jak se ale rozplynulo, začali jsme taktizovat. Oni stejně hned poté, co dali koš, faulovali.

V utkání nastaly situace, kdy se oba soupeři váleli po zemi a rvali o míč.

Bylo to hodně na krev. To jaký měli rozhodčí metr, tomu jenom napomáhalo. Bylo tam spousta kontaktů, spousta faulů. Tohle mistrovství světa je pískáno trochu jinak, než jsme zvyklí z mistrovství Evropy nebo z Champions League. Hlavně na ty kontakty v bedně. Byl to opravdový boj. Spoustu hráčů na zemi, spoustu faulů na zemi. Byly tam situace, kdy balon třikrát skákal a šest lidí leželo. Zase na druhou stranu bylo vidět, že to byl zápas o všechno.

Co byste řekl na adresu Giannise Antetokounmpa?

Bude to k němu kruté, ale Řekové hráli celý zápas lépe bez něj. Což se ukázalo na celém turnaji. Oni jako tým jsou schopni zdvojovat, ztrojovat. Když je ale na hřišti, tak se v podstatě musejí spoléhat na střelbu zvenku a nájezdy do plných. A když má míč on, tak zbytek týmu čeká, co udělá. Hra jim moc nefunguje. Když to shrnu, přestože je to nejlepší hráč na planetě, tak řecký tým hrál lépe bez něj.

Na rozdíl od předchozích utkání jste měli téměř stoprocentní trestné hody. V podobně vyvíjejícím se utkání, hrála každá proměněná šestka velkou roli.

Je pravda, že nám moc nešly. Ale dnes jsme si s nimi hodně pomohli. V pravou chvíli nás nezradily.

Když Amerika porazí Brazílii, přál byste si ve čtvrtfinále byste Francii nebo Austrálii?

Je mi to v podstatě jedno. Rád bych si zahrál proti Austrálii. Na druhou stranu větší šanci máme proti Francii. Takže raději tu Francii.