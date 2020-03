Je prvním českým squashistou, který získal zlato na vrcholné mezinárodní akci v soutěži jednotlivců. Viktor Byrtus, loňský juniorský mistr Evropy, by už ale rád výrazněji prorazil i mezi muži. Na nadcházejícím mistrovství republiky bude mít v zádech enormní podporu. V Ostravě, kde turnaj 5. března startuje, je totiž devatenáctiletý talent doma. „Atmosféra bude jistě výborná. Publikum nás požene za vítězstvím. Ve sportovním centru Fajne je navíc nejlepší zázemí v Česku,“ řekl.

Viktor Byrtus. | Foto: Irena Vanišová

Los na loňském MČR byl drsný. První kolo: Byrtus versus Jan Koukal. Ze souboje generací vyšel vítězně osmnáctinásobný český šampion, veterán ve sportovním důchodu, který do turnaje vstoupil prakticky bez tréninku. „Loni mě los moc nepotěšil a Honza zahrál dobrý zápas. Je pořád nebezpečný, ale kdybychom se letos znovu potkali, věřil bych si na něj. Věřím v to, co jsme za poslední rok s koučem natrénovali,“ uvedl Byrtus.