Fabiána Bytyqi poslala vzkaz z nemocnice svým fanouškům na sociálních sítích. Česká boxerka musela do zdravotnického zařízení po utkání o pás světové šampionky, v němž utrpěla zlomeninu v obličeji. Nyní podstoupila druhou operaci.

Fabiana Bytyqi, hvězda profesionálního ringu z Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Daniel Brzák

„Hlásím se Vám, žiju!“ hlásila Fabiána Bytyqi z nemocnice v Ústí nad Labem, kde si léčí šrámy po bitvě o titul mistryně světa.

„Člověk by čekal pofightový volníčko, dojídání kilogramů, ale neee to by nebyla Fabuna, aby neměla něco extra, jako třeba operaci. A proč troškařit, když si to na tom sále můžu dát i dvakrát žejo…,“ uvedla na pravou míru, že na sál musela už podruhé.

Prohrála, ale uvědomila si cenu zdraví

Přidala k tomu fotografii se zakrytým okem. Osmadvacetiletá boxerka utrpěla v utkání proti Tině Rupprechtové z Německa zlomeninu očnice.

A i když soupeřce podlehla a po pěti letech přišla o pás organizace WBC v atomové váze, uvědomuje si důležitost zdraví.

Z ringu na operační sál. Bytyqi přišla o světový pás, navíc utrpěla zlomeninu

Na obě operace si odnáším velmi pěknou vzpomínku (nebo alespoň na to, co si z nich pamatuju)…ale i když jsou tu všichni naprosto boží, tak doufám, že se za těchto okolností vidíme přeci jen naposledy. Člověk si tu uvědomí, jak je zdraví křehká záležitost,“ přiznala a přidala slova díků nemocničnímu personálu i svým fanouškům.