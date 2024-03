Z českého pohledu je nejzajímavějším momentem nadcházejícího 20. ročníku Cape Epic návrat Jaroslava Kulhavého. Legendární biker sice před časem prohlásil, že se cyklistice už profesionálně věnovat nechce a jezdit bude jen pro zábavu, ale rozhodnutí jsou někdy od toho, aby se porušovala…

Jaroslav Kulhavý (vpravo) s Filipem Adelem | Foto: se svolením Superion Lions

Přestože rodák z Ústí nad Orlicí má nejlepší závodnické roky za sebou, opět zamíří do Jihoafrické republiky, aby si ještě jednou vychutnal osmietapové klání dvojic na horských kolech, které třikrát ovládl. Prestižní závod, který se jede od 17. do 24. března, absolvuje v barvách nového českého týmu Superior Lions. Jeho parťákem bude Filip Adel.

Olympijský vítěz z Londýna v cross country startoval na svém prvním Cape Epicu už v roce 2013 a se Švýcarem Christophem Sauserem ho dokázali vyhrát. Kulhavý to pak zopakoval ještě dvakrát - v roce 2015 se stejným spolujezdcem a v roce 2018 s Američanem Howardem Grottsem. Při pěti účastech vyhrál dvanáct etap. Filipa Adela sice nezdobí takové úspěchy, ale jedná se o zkušeného maratonce. V JAR pojede už počtvrté.

Je potřeba se koncentrovat osm dní

„Ambice máme samozřejmě vysoké. Určitě bychom chtěli zabojovat o vítězství v některé z etap a desítka v celkovém pořadí by pro nás byl povedený výsledek,“ říkal před odletem na legendární závod devětatřicetiletý Kulhavý, který musel na podzim na dvě operace. Důvod? Při kolizi s autem si zlomil klíční kost.

„Je to pro nás velká motivace. Na závod se společně připravujeme od minulého roku a oba se těšíme,” doplnil na tiskové konferenci třiatřicetiletý Adel. „Cyklistika mě pořád hrozně baví,“ pokračoval nejslavnější český biker. „Zatím to zvládám a jsem moc rád, že si mohu Cape Epic naposledy zajet. Navíc poprvé v ryze českém týmu a je skvělé, že mám zase tovární podporu,“ pochvaloval si.

Jihoafrický etapák chtěl ještě jednou zažít, přičemž počítá s tím, že ho čeká tvrdá lopota. „Je to jeden z nejsledovanějších závodů. Prověří každého jezdce a má svá specifika. Ať už je to délka, prestiž, konkurence, podnebí… Není to o hodince dvou závodění. Jezdci musí být koncentrovaní osm dní v neskutečně obtížných podmínkách a musí mít týmového ducha,“ popisoval Kulhavý.

Obdoba Tour de France v terénu

Na startu budou i další známá jména z českého bikového pelotonu. Tým D2Mont Merida nasazuje v jihoafrické premiéře Lubomíra Petruše a Karla Hníka, přičemž oba v minulosti získávali ostruhy v cyklokrosu. „Tenhle závod je nevyzpytatelný. Karty se budou určitě míchat až do poslední etapy,“ nechal se slyšet prvně jmenovaný.

V popředí se bude chtít pohybovat německo-český pár Andreas Seewald - Martin Stošek ze stáje Canyon Sidi, který v roce 2022 přišel o celkový triumf v poslední etapě. Parťáka ze stejného týmu bude mít Petr Vakoč. „Určitě na startu nebudu chybět, ale ještě není známé finální složení,“ vzkázal bývalý silničář, který se v současnosti s úspěchem věnuje gravelovým závodům a v africkém klání se představí podruhé.

Cape Epic, který je považovaný za jakousi obdobu Tour de France v terénu, odstartuje na vinicích Lourensford Wine Estate. Na účastníky čeká v osmi dnech 613 kilometrů a téměř 17 tisíc metrů převýšení. Cíl je naplánovaný do druhého nejstaršího jihoafrického města Stellenbosche. Královská etapa přijde na řadu čtvrtý den. Měří 88 kilometrů a závodníci během ní nastoupají 3000 výškových metrů.

Desetinásobný šampion se chce rozjet před OH

Závod bude přehlídkou skvělých bikerských osobností. Jednou z největších je sedmatřicetiletý Švýcar a dvojnásobný vítěz Cape Epic Nino Schurter, který s Kulhavým svedl řadu tvrdých bitev. Schurter s Čechem prohrál na OH 2012 v Londýně, aby mu porážku o čtyři roky později v Riu vrátil.

Švýcar se postaví na start s Dánem Sebastianem Carstensenem. Desetinásobný mistr světa se chce v JAR rozjet před pátým olympijským startem. Velice silný bude jihoafricko-americký pár - obhájce loňského prvenství Matt Beers spojil síly se zmíněným vítězem z roku 2018 Grottsem. K favoritům patří i Němci Georg Egger a Lukas Baum, kteří triumfovali při svém debutu v roce 2022.