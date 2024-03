Rošáda na poslední chvíli. Český tým Canyon Sidi pod vedením Kristiána Hynka bude v Jihoafrické republice startovat v plné síle. Složení dvojic se však proti loňskému roku změnilo. Cílem je minimálně pódiové umístění, o něž bude bojovat německo-švýcarská dvojice Andreas Seewald-Marc Stutzmann. Podpůrný tým bude tvořit Martin Stošek s Petrem Vakočem.

Martin Stošek | Foto: Deník/Karel Sopr

Tři roky po sobě byli na Cape Epic stájovou dvojicí číslo 1 Stošek se Seewaldem. Jenže český maratonec se ze začátku sezony nepotkal s ideální formou, a tak ho nahradil švýcarský šampion Stutzman. S ním loni při své jihoafrické premiéře startoval bývalý úspěšný silničář Vakoč.

„Věřím, že jsme dvojky poskládali dobře a naše šance jsou velké. Minimálně pódium je reálné. Tým 1 je na tom skvěle a zároveň si myslím, že záložní tým bude pro kluky klíčový. Ale i oni jsou na tom skvěle a mohou získat dílčí úspěchy,“ říkal o jezdeckém složení manažer týmu a vítěz Cape Epic z roku 2014 Kristián Hynek.

Manažer vsadil na jistotu

„Původně měl být Martin v týmu 1, ale během zimní přípravy byl párkrát nemocný. Sice nikdy nešlo o nic vážného, ale přípravu to nějakým způsobem narušilo. Na Cape Epic už je dobře připravený, přesto jsme se rozhodli jít na jistotu a dali jsme do týmu 1 Marca. Ten byl zkraje sezony připravený nejlíp ze všech. Odvedl obrovský kus práce, posunul se dál a je to pro něj velká šance,“ vysvětlil Hynek.

Kromě Stoška s Vakočem pojednou Cape Epic v etlitní kategorii další dva české páry. Tým Superior Lions postavil k Jaroslavu Kulhavému, trojnásobnému vítězi z JAR, jako parťáka Filipa Adela. Stáj D2Mont Merida nasazuje v jihoafrické premiéře Lubomíra Petruše a Karla Hníka.

Zářil na olympiádě i MS. Teď ale šampionovi hrozí patnáct let vězení

Úvodní etapa osmidenního závodu dvojici odstartuje již tuto neděli 26 kilometrů dlouhým prologem. Po něm čeká na závodníky sedm etap. Do cíle dojedou 24. března. Letošní Cape Epic měří 617 km a má převýšení 16 500 metrů.