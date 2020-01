Zlatá slova: diskuse už se nemůže ubírat směrem, zda Pražané postoupí do vyřazovacích bojů, ale jestli do nich půjdou z druhé, třetí, čtvrté, či páté příčky. „Jen nepředbíhejte,“ usmál se Pomr. „Podobné věci teď nikdo neřeší. Rozdíly v tabulce jsou tak minimální, utkání tak vyrovnaná, že existuje spousta variant. Podstatné je, že má extraliga obrovskou kvalitu a fanoušci si přicházejí na své.“

Aero Odolena Voda – VK Lvi Praha 0:3 (-18, -21, -21)

Lvi: Bartůněk, Douglas-Powell, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, Král, libera Ježek a Kovařík. Střídali: Špulák, Toman, Svoboda. Trenér: Pomr.

Pamatuje si ještě někdo na 17. březen 2019? Lvi tehdy prohráli v Odoleně Vodě 1:3 a rozloučili se s extraligou už v předkole play-off. „Cítím obrovské zklamání,“ přiznal Pomr. Po deseti měsících pak daleko spokojeněji doplnil: „Šlo o milník, na který nikdy nezapomenu. Hlavně, že jsme se od něj někam odrazili.“

Rozhodně už nemají Lvi problémy v duelech s Odolenou Vodou. V letošní sezoně na ni narazili čtyřikrát a pokaždé zvítězili. „V Českém poháru to byl boj, ovšem dneska jsme jí nedali šanci,“ radoval se trenér.

Samozřejmě by se nějaké mouchy našly. Třeba koncovky druhé a třetí sady, v nichž Lvi vedli 22:14 (20:10) a nechali Aero dotahovat. Otěže zápasu ovšem nikdy nepustili. „O herním výpadku bych nemluvil. Soupeři už neměli co ztratit. Vsadili na jedinou kartu, podávali s obrovským rizikem. Vyšly jim nějaké série, chtělo to pouze zachovat klid,“ mínil.

A kdyby hráči z Lužin snad ztratili víru, fanoušci by je postavili na nohy. „Toho, že přijeli, si ohromně vážíme. Pomohli nám. Hala praskala ve švech, domácí hlasitě povzbuzovali, ale náš sektor byl taky slyšet,“ poděkoval Pomr.