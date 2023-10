Bude to šance i pro české sportovce. Na zasedání Mezinárodního olympijského výboru (MOV) v Bombaji bylo výkonnou radou přijato do ‚olympijské rodiny‘ pět nových sportů, které se objeví na hrách v Los Angeles v roce 2028. Jistotu mají zatím jen pro vrcholnou akci v USA.

Olympijské posvěcení znamená pro squash významný impuls | Foto: Foto: Irena Vanišová

Jedním z nich je i squash. V minulosti se několikrát dostal do finálního shortlistu, ale do programu her se mu povedlo proniknout až nyní. Velkou šanci na zařazení měl pro Paříž 2024. Vypadlo to nadějně, jenže organizátoři si vybrali breakdance, sportovní lezení, skateboarding a surfing.

Pomáhal i slavný tenista Federer

„Hodně se to v našem sportu řešilo, ale já spíš prožíval první snahy v letech 2012 a 2016, kdy squash podpořila tehdy celá tenisová špička v čele se slavným Rogerem Federerem a stejně to bylo málo,“ zavzpomínal Jakub Solnický, úřadující český šampion.

Squashisté už pomalu ztráceli naději. Aktuální schválení je proto považováno za velkou událost. „Je to senzace, naprostá. Probudil jsem se a nemůžu tomu uvěřit. Je to splněný sen a věřím, že to squashi pomůže v dalším rozvoji,“ prohlásil přední hráč Viktor Byrtus.

Podle něj je dynamický raketový sport v USA na vzestupu. „Hraje ho tam obrovský počet lidí, univerzitní squash se stále zlepšuje. Myslím, že Amerika má na to být squashovou velmocí.“

Squash patří mezi fyzicky nejnamáhavější sporty. Nejprestižnější akce se hrají ve skleněném kurtu, který je možný instalovat na atraktivních místech. „Přijetí nás posune na vyšší úroveň, je to pro všechny velká výzva a motivace. A snad to také přitáhne víc juniorů. Samozřejmě to znamená přístup k dalším finančním prostředkům, což by pomohlo dalšímu rozvoji,“ zmínila Anna Serme, jedna z nejlepších českých squashistek.

Češi se pravidelně umisťují na předních příčkách evropských turnajů. Například Viktor Byrtus se stal juniorským mistrem Evropy. „Určitě máme na to, aby se čeští hráči dostali na olympijské hry. Vnímáme to také jako závazek k tomu, abychom pracovali ještě usilovněji,“ prohlásil Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.

Ve veslování končí kategorie lehkých vah

Průlomovým rozhodnutím je také zařazení příbřežního veslování. Navrženy budou tři disciplíny: skif mužů a žen a dvojskif mix. Poprvé v historii se tak veslování na OH představí ve dvou různých formách a zároveň si olympijskou premiéru odbude smíšená veslařská disciplína.

Příbřežní veslování by mělo být v programu i na dalších olympiádch, protože nepatří mezi nové sporty, ale je změnou v rámci veslování.

I když Česko nemá moře, v posledních dvou sezonách přivezli veslaři čtyři medaile. V roce 2022 získala Michala Pospíšilová stříbro na ME a bronz na MS, evropský bronz přivezl Aleš Suský. Ten byl letos na evropském šampionátu druhý.

„Zařazení plážového sprintu vnímám jako velký úspěch a jsem si jistý, že závody budou obohacením olympiády. Na druhou stranu je smutné, že končí kategorie lehkých vah, která je pro nás dlouhodobě úspěšná,“ uvedl místopředseda Českého veslařského svazu Libor Kubrycht.

V olympijské rodině zůstal pětiboj a vzpírání

Olympijskou příslušnost si zachoval moderní pětiboj, a to díky kontroverzní záměně parkuru za sprintový závod s překážkami. Disciplína nazvaná Obstacle je inspirována populárním televizním fenoménem Ninja Warrior a Los Angeles je místem, kde se natáčí.

V Bombaji zaznělo, že nebýt vyřazení parkuru, pětiboj by z olympijského programu vypadl. Argumentem bylo, že bez jezdectví se pětiboj stane pro organizátory méně nákladným a složitým. Není tajemstvím, že česká strana změně nebyla nakloněna.

Svaz moderního pětiboje vydal smířlivé stanovisko. „Vážíme si rozhodnutí o zařazení moderního pětiboje do programu olympijských her v Los Angeles, přestože bylo souhlasné stanovisko podmíněno nahrazením jízdy na koni překážkovou disciplínou,“ uvedl předseda David Marčev.

Z ohrožených sportů se zachránilo i vzpírání. U něj MOV ocenil, že se dokázalo vypořádat s dopingem. Mimo zatím stojí box. Momentálně totiž neexistuje mezinárodní boxerská organizace přidružená k olympijskému hnutí.

Olympijské hry v počítačových hrách

Předseda MOV Thomas Bach v Bombaji také oznámil, že v budoucnu by se měly pořádat olympijské hry pro soutěže v počítačových hrách, tzv. esportu. Byla kvůli tomu sestavena komise, která dostala na úkol prověřit možnosti organizace olympiády v esportech.

Počítačovým hrám se totiž věnují tři miliardy lidí a cílem je přitáhnout na OH mladou generaci. Termín, kdy by se měla první olympiáda v esportech uskutečnit, však nebyl oznámen.