„Předvedli jsme nejhorší výkon na turnaji. Asi jsme nedokázali dostatečně zregenerovat po včerejším zápase s Kanadou. Nezvládli jsme to,“ prohlásil trenér Tomáš Kusý.

Češi do zápasu play-off o páté místo nastoupili odvážně, ve druhé směně byl Jiří Nezbeda blízko homerunu. Jeho pokus zachytil až na plotě zadní venezuelský polař Engelbert Herrera. Ten vzápětí na pálce dal sám homerun a poslal Venezuelu do vedení 2:0. Úspěšně odpálit se podařilo také Johnu Zambranovi a soupeř vedl 3:0.

Ještě hůře dopadla pro domácí softbalisty třetí směna, ve které Venezuelci předvedl dva homeruny. Dařilo se opět Venezuelci Herrerovi, který zvýšil na 7:0. „Venezuela patří ke světové špičce. Čekali jsme, že budou pálit. Spíše jsme to nezvládli my, oni předváděli svoji hru,“ dodal trenér Tomáš Kusý. Celkem Venezuelci předvedli 11 úspěšných odpalů. „To je na této úrovni hodně. Měli jsme házet více stoupavých nadhozů, bohužel se nám nedařilo je překvapit. Posílali to nekompromisně za plot,“ prohlásil David Mertl, kapitán českého softbalového výběru.

Domácímu týmu nepomohla ani výměna nadhazovačů – Jaroslava Breníka vystřídal na nadhozu Michal Holobrádek. Unavená česká jednička po pátečním večerním čtvrtfinále s Kanadou nedokázala zastavit útok Venezuely. „Regenerace byla hodně těžká, museli jsme na hotel, ráno brzo vstávat, poté porada, snídaně. Únava se projevila. Zejména Holobrádek toho má dost, odházel těžké zápasy. Silný tým ale tohle musí dokázat přemoci,“ dodal Kusý.

Český tým si tak na mistrovství světa v Praze zahraje o konečné sedmé místo. „Sen byl bojovat o pátou příčku, všechny sny se ale bohužel neplní. Na druhou stranu jsme tu odehráli skvělý turnaj, zítra budeme dál bojovat. Nemáme preference s kým,“ uvedl Kusý.