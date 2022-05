Když přebíral ocenění, vrátily se mu vzpomínky na slavné turnaje. A rozzářila se mu tvář.

V natočeném vzkazu mu poděkoval i syn Petr Jákl junior, nyní filmový producent a herec. „Jsem nadšený, že táta dostal tuto cenu. Pamatuju si, že nás od mala vedl k fair play. Vyprávěl nám sportovní historky, zanechalo to ve mně právě tento pohled na život – jak moc důležité je hrát fair play,“ uvedl.

Videodotazník pro Lukáše Krpálka: S judem lze začít kdykoliv

Osobně bývalému reprezentantovi blahopřáli Šárka Strachová, předsedkyně Českého klubu fair play a Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Co se už tolik neví? Po kariéře se stal trenérem, spoluzakládal judistický oddíl v dnešním USK. A během sametové revoluce v roce 1989 patřil Jákl starší k osobní ochrance Václava Havla a Alexandra Dubčeka.

Mimochodem, na tatami zažil spoustu příhod, jako třeba tuto z Mnichova: „Hledal jsem soupeře pro trénink. Byl tam jediný judista. Přišel jsem k němu, uklonil se a začal se s ním prát. V tom přiběhl vrátný a vyhnal ho. Nechápal jsem, co si to ten vrátný dovolil. Nakonec vyšlo najevo, že to nebyl judista, ale převlečená fanynka.“ Sport miloval. „Judo mi dalo úplně všechno, dokonce i svou manželku jsem takto získal,“ usmál se Jákl.

Diplomy za čin fair play

Středečního slavnostního předávání se zúčastnili i další sportovci, kteří si vysloužili diplomy za čin fair play. Celkem ocenění obdržela osmička gentlemanů.

Třináctiletý chlapec David Kratochvíl, který splnil hned v pěti disciplínách limity pro účast na paralympijských hrách v Tokiu, své místo na vrcholné akci handicapovaných sportovců však poté přenechal osmapadesátiletému Miroslavu Smrčkovi.

Zdeněk Okál – hokejistu Beranů Zlín krátce před koncem utkání hokejové extraligy s Libercem v souboji před brankovištěm důrazně zastavil Jaroslav Vlach, kterého rozhodčí chtěli vyloučit za úder do obličeje. Zdeněk Okál jim však vysvětlil, že ho soupeř trefil do ramena.

Hrdina, nebo psanec? Beran Okál vysvětlil gesto fair play

David Horáček, bývalý reprezentant ve sjezdovém lyžování, na mistrovství světa v kategorii Masters v Cortině d’Ampezzo obdržel od pořadatelů cenu fair play za to, že před vyhlášením výsledků závodu ve slalomu přiznal, že neprojel řádně všechny branky.

Házenkář Lovců Lovosice Lukáš Malý ve vypjatém utkání extraligy házenkářů odvolal vyloučení plzeňského soupeře a odmítl tak přesilovku pro svůj tým.

Pavel Novák, cyklista Tufo Prostějov, si v závěrečné fázi náročného silničního cyklistického závodu Most–Lesná všiml potíží Michaela Kollerta, který musel asi dva kilometry před cílem v kopci zastavit, aby se vyhnul pádu. Novák záměrně zpomalil, aby dal soupeři šanci se opět přiblížit.

Mladý brněnský baseballista Hugo Pejchar pak ve čtvrtfinálovém utkání Českého poháru věkové kategorie do 18 let opravil ve vypjaté situaci výrok rozhodčího v neprospěch svého týmu. Přiznal, že protihráče netečoval.

Motocyklový jezdec Roman Krejčí zase na Rallye Dakar pomohl krajanovi Liboru Podmolovi, kterému v průběhu soutěže půjčil náhradní kolo.

Podmol se dostal do cíle díky Krejčímu. S medailí půjde za tátou na hřbitov

Patrik Šolc, fotbalista AFK Loděnice, se přiznal k nafilmování faulu, za který pak rozhodčí nařídil penaltu. Šolc se poté sám ujal pokutového kopu a záměrně poslal míč mimo branku.

„Činů je méně, ale kvalita zůstává,“ poznamenala Šárka Strachová. „Vnímáme ještě dozvuky covidového období, kdy se příliš nesoutěžilo, a amatérské soutěže se stále ještě rozbíhají. Věřím, že teď už bude takových činů přibývat. Vidíme je všude kolem sebe.“